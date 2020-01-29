Развитие ЕАЭС будет идти более сдержанно без драйвера со стороны Союзного государства - Макаров

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие ЕАЭС будет идти более сдержанно при отсутствии драйвера со стороны Союзного государства. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Конституционная реформа в России" в пресс-центре БЕЛТА директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

Он подчеркнул, что драйвером развития взаимодействия между странами ЕАЭС являются отношения Беларуси и России. "Поэтому мне кажется, что если они не будут развиваться, если не будут показывать пример хорошей экономики, взаимного интереса и т.д., то все остальные члены ЕАЭС, наблюдающие за процессом, будут более сдержанны", - сказал Олег Макаров.

Директор БИСИ считает неправильным оперировать в дискуссиях об интеграционных отношениях такими терминами, как "присоединение", "поглощение". "Ведь изначально замысел был в том, чтобы выстроить отношения, похожие на европейские, связанные со свободным перемещением грузов, товаров, людей, с повышением благосостояния, с получением пользы экономикам и гражданам посредством договоренностей государств", - напомнил он. Сегодня движение в этом направлении сохраняется. Шаг назад отразится не только на людях, но и на ЕАЭС.-0-

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