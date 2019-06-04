Развитие международного сотрудничества позволит эффективнее бороться с киберпреступностью - Мицкевич

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление международного сотрудничества позволит эффективнее бороться с киберпреступностью, заявил заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич на региональной конференции Международной ассоциации прокуроров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Убежден, эффективное противодействие киберпреступности возможно только путем укрепления международного сотрудничества в этом направлении, плодотворного обмена национальным опытом. Полагаю, что такая совместная работа должна постоянно совершенствоваться с учетом новых возникающих рисков, угроз национальной и региональной безопасности", - сказал Валерий Мицкевич.
Беларусь всегда была и остается активным сторонником взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности, поэтому крайне заинтересована в развитии эффективного сотрудничества правоохранительных органов, отметил замглавы Администрации.
Что касается информационных и коммуникационных технологий, Беларусь в этом плане достигла значительных успехов, которые существенно улучшают качество жизни людей. Вместе с тем такой прогресс повышает риск возникновения новых преступлений. В целом киберпреступность, ее крайнее проявление - кибертерроризм, представляют серьезную угрозу не только для социальной и политической стабильности отдельных государств, но и для всего мирового сообщества. Поэтому в республике принимают активные меры по обеспечению безопасности в регионе.
Международная ассоциация прокуроров, которая выступает одним из организаторов региональной конференции в Минске, по сути, является локомотивом продвижения наиболее прогрессивных методов и форм борьбы с преступностью.
Единственная в мире организация прокуроров создана в 1995 году, в настоящее время в ней состоят более 180 организационных членов из более чем 170 стран со всех континентов, а также около 1,9 тыс. индивидуальных членов. Беларусь является полноправным членом этой ассоциации.
Организаторы мероприятия - Генеральная прокуратура Беларуси и Международная ассоциация прокуроров.-0-
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