Развитие налоговых органов стало темой встречи слушателей Академии управления и первого замминистра МНС

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра по налогам и сборам Игорь Клепча выступил сегодня перед слушателями Академии управления при Президенте, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

"Первая стратегия развития налоговых органов была принята в 2015 году и рассчитана на 2016-2020 годы. В этом году мы завершаем ее реализацию. Были определены три основные цели: обеспечение полноты поступления налогов, создание комфортных условий плательщикам для исполнения налоговых обязательств и повышение эффективности. Считаю, что поставленные цели в большей части достигнуты", - отметил первый замминистра.

Как сказал Игорь Клепча, новая стратегия развития будет разрабатываться на 2021-2023 годы. "Это связано с тем, что планирование на пять лет в современных условиях практически невозможно. В новой стратегии для себя выделяем четыре цели: создание современной структуры налоговых органов, эффективное налоговое администрирование и контроль на основе системы управления рисками, простые и удобные условия для добровольного исполнения плательщиками налоговых обязательств, эффективная система корпоративного управления", - подчеркнул он.

"Визиты представителей министерств и ведомств стали уже традиционными. Такая практика помогает всем участникам диалога узнать правильную и актуальную информацию, обменяться мнениями", - добавили в пресс-центре.-0-