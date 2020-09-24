Развитие науки экологии человека и клинических баз - Пиневич о задачах перед ГГМУ

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее развитие науки экологии человека, практико-ориентированного обучения, клинических баз - эти задачи назвал сегодня в числе важнейших для Гомельского государственного медицинского университета исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич во время представления коллективу вуза нового ректора Игоря Стомы, передает корреспондент БЕЛТА.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения отметил, что ГГМУ - самый молодой медуниверситет в стране, самый интенсивный, самый ищущий пути развития и нашедший свою нишу в области медицинского образования. "Университет имеет свою изюминку - это рассмотрение проблем человека комплексно", - сказал Дмитрий Пиневич.

В вузе особое внимание уделяют теме экологии человека. Над ней работают в сотрудничестве с профильным РНПЦ, некоторыми отделениями академии наук. Все научные изыскания, построение учебного процесса ориентированы именно на эту тему, подчеркнул Дмитрий Пиневич. По его словам, у вуза много конкретных шагов для практической реализации, потому важно дальнейшее развитие этого направления. "Мы должны дать больший толчок в развитии науки экологии человека. Полагаю, что сформированный здесь научный коллектив должен сгенерировать те идеи, в которых нуждаются и общественное здравоохранение, и медицинская наука в целом", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения.

В числе основных задач он назвал и развитие практико-ориентированного обучения - с первого курса до выпускной скамьи. "Мы вступаем в период модификации постдипломного образования. С 2023 года переходим на подготовку кадров в рамках резидентуры. По многим специальностям вход в профессию будет еще сопровождаться обучением от трех до пяти лет", - обратил внимание Дмитрий Пиневич. Процесс предполагает обратную связь, когда вуз намерен смотреть, какой будет специалист через 8-20 лет. "Это крайне важный вопрос в формировании личности нового доктора. Ведь исключительная особенность профессии в медицинской сфере заключается в том, что медработник обязан учиться всегда, в течение всей профессиональной деятельности", - добавил исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Развитие университета подразумевает и развитие клинических баз. Эта тема также в числе приоритетных.

"Мы будем решать вопросы общежитий", - подчеркнул Дмитрий Пиневич. Это поможет реализовать в полном объеме экспортный потенциал университета.

Самые теплые слова благодарности на церемонии представления нового ректора были адресованы Анатолию Лызикову, который руководил вузом с 2007 года, подчеркнут его огромный личный вклад в формирование коллектива, имени, имиджа, качественной оценки работы ГГМУ. Дмитрий Пиневич выразил уверенность, что тенденции, заложенные Анатолием Лызиковым, в университете будут продолжаться.-0-