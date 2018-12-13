Развитие офтальмологической помощи обсудят на конференции в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 14-15 декабря пройдет конференция "Актуальные вопросы офтальмологии (реальность, мифы и противоречия)", в которой примут участие ведущие специалисты в этой области из Беларуси и зарубежных стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Участниками станут профессорско-преподавательский состав высших медучреждений образования и БелМАПО, врачи-офтальмологи учреждений здравоохранения Беларуси, а также лекторы и гости из Украины, России, Армении, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Испании и Турции.

Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО Дмитрий Абельский, будет представлено более 30 лекций и около 200 научных докладов, посвященных самым актуальным проблемам на стыке офтальмологии и смежных специальностей. Специалисты обсудят вопросы оториноларингологии, инфекционных и системных заболеваний, пластической офтальмохирургии и офтальмоонкологии, нейроофтальмологии.

За последние пять лет работы офтальмологической службы количество функциональных исследований выросло в 3 раза, ультразвуковых - в 2 раза, число лазерных операций увеличилось в 3,3 раза, хирургических офтальмологических вмешательств, включая амбулаторную хирургию, - в 2,6 раза. В стране ежегодно проводится около 800 высокотехнологичных трансплантационных вмешательств на органе зрения.

Большое внимание в стране уделяют лечению глаукомы. Все лекарственные средства пациенты получают бесплатно. Внедрены самые современные методы хирургического лечения глаукомы с использованием глаукомных дренажных устройств, оптического волокна.

Значительно сократилось число случаев ретинопатии недоношенных и возникновения ее терминальных стадий, в 2018 году не было выявлено ни одной ретинопатии в терминальной стадии.

Улучшилась диагностика опухолевых заболеваний органа зрения. Снизилось количество энуклеаций в связи с развитием органосохраняющих методик лечения пациентов с меланомой хориоидеи (собственно сосудистая оболочка глаза). В РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н.Александрова внедрен метод внутриартериальной суперселиктивной химиотерапии у детей с ретинобластомой, что призвано резко снизить процент энуклеаций при этой патологии.-0-