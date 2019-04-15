Развитие региональных СМИ в эпоху цифры обсудят на республиканском семинаре 23-24 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский семинар "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" пройдет в Слуцке и Солигорске 23-24 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Мероприятие, организованное Мининформом во взаимодействии с Миноблисполкомом, соберет на базе нескольких площадок представителей органов власти и местного самоуправления, руководителей региональных средств массовой информации и журналистов, экспертов и аналитиков СМИ, ведущих практиков по вопросам новых медиаформатов и представителей крупных медиахолдингов страны.
Участники обсудят актуальные вопросы развития региональных медиа. Так, тематика одной из площадок позволит рассмотреть современные эффективные инструменты менеджмента и медиамаркетинга региональных СМИ. На другой собравшиеся попытаются ответить на вопрос, есть ли будущее у печатных СМИ. Также темами для обсуждения станут взаимодействие средств массовой информации и интернета, роль СМИ в обеспечении информационной безопасности государства.
В ходе пленарного заседания участники поделятся собственным опытом перспективных путей развития региональных СМИ, представят свои проекты, примеры продвижения в социальных сетях, создания мультимедийной платформы, своего Youtube-канала и регистрации сетевого издания.
Завершит семинар торжественное награждение победителей республиканского творческого конкурса "Под знаком Года малой родины".-0-
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