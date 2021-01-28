Развитие семейной политики обсудили парламентарии за круглым столом с участием многодетных

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Направления развития системы господдержки семей с детьми и основные проблемные вопросы социальной поддержки многодетных, вопросы здравоохранения, охраны материнства и детства рассмотрены сегодня на круглом столе "Государственная поддержка семьи с детьми - одно из ключевых направлений социальной политики" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентина Курсевич. Фото из архива

Заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Валентина Курсевич подчеркнула, что нынешний круглый стол инициирован женщинами-парламентариями. Она напомнила о большой значимости социальной поддержки семей с детьми в государственной политике. Вся система включает 11 видов пособий (получателями сегодня являются более 460 тыс. детей), такую масштабную меру, как семейный капитал, и другие. Благодаря этому удалось добиться стабильного роста числа многодетных семей. В Беларуси их сегодня более 112 тыс. "Большая работа проводится парламентариями в плане совершенствования законодательства. Это и пенсионное обеспечение, и трудовые отношения, охрана труда, социальное обслуживание", - отметила Валентина Курсевич. Она перечислила все недавние поправки и новации, которые направлены на обеспечение баланса "семья - работа" для женщин, повышение роли отцовства, формирование страхового стажа матерей. Парламентарий добавила, что в госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы, утвержденной буквально на днях, уделено внимание проработке комплексного совершенствования мер поддержки семей, воспитывающих детей.

Ирина Костевич. Фото из архива

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич конкретизировала: более Br5 млрд выделено в 2021 году на 8 основных направлений поддержки, самая существенная часть - на госпособия семьям. В том числе Br2,7 млн - на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

В своем выступлении она также сделала акцент на рождаемости, за счет которой можно повлиять на демографическую ситуацию в стране. Приходится бороться с последствиями демографической ямы, образовавшейся в 1990-е годы, а также с изменившимися ценностными ориентирами у молодежи, у которой на первом месте - образование, карьера. "Поздние браки - это поздние дети. Теперь первый ребенок у женщин в среднем появляется в 27 лет. Сегодня 44 тыс. деток рождается у мам в возрасте 20-27 лет - в 2 раза меньше, чем это было в сложные 1990-е годы. В итоге у детородного поколения сегодня есть 10 лет, чтобы родить детей. А нам надо, чтобы в семьях было по трое детей", - обозначила проблему и одновременно стоящую перед государством задачу Ирина Костевич.

Еще одна проблема: меньше браков, больше разводов. Но этими процессами, уверена Ирина Костевич, можно управлять, если проводить грамотную политику воспитания семейных ценностей, укреплять институт семьи. "Проблемных многодетных семей немного. Крепких, хороших - больше. Надо максимально показывать их пример, чтобы молодежи захотелось тоже", - уверена она.

Отдельно министр коснулась темы жилья, поскольку это один из ключевых вопросов, поднимавшийся во время аналогичных встреч с многодетными в регионах. Для них, в частности, этот вопрос стоит менее остро - помогает госсубсидия. Хотя Ирина Костевич отметила: актуальность этой меры какое-то время назад была потеряна из-за того, что далеко не всегда получалось направлять семьи на строительство в течение года с момента постановки в очередь. Сейчас очередь движется более активно, но "за бортом" остаются другие семьи. "Ежегодно удовлетворяются почти 20% многодетных семей и всего 2% молодых семей", - привела данные Ирина Костевич.

Она добавила, что в ближайшее время предстоит проанализировать, насколько активно отцы в Беларуси пользуются правом уйти в отпуск по уходу за ребенком (совсем не обязательно это должна быть мама), а также новой возможностью - быть рядом с мамой новорожденного, взяв 14-дневный отпуск. И добавила, что будет проводиться серьезная работа с нанимателями по внедрению гибких форм занятости и воспитанию уважительного отношения к родительским обязанностям работников. А женщинам в перспективе (если эта новация получит поддержку) будет предложен выбор: один полноценный выходной дополнительно либо сокращенное время работы.

С докладами также выступили первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Татьяна Лугина, председатель ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко. В обсуждении участвовали представители Совета Республики, Министерства образования и др.-0-