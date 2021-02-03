Развитие строительных проектов обсудили на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга

Во время встречи. Фото МИД

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11-е заседание Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга Российской Федерации состоялось сегодня в формате видео-конференц-связи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Александра Гурьянова и председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева. Были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества.

"Речь шла о развитии контактов в промышленной отрасли, включая производственную кооперацию, поставках пассажирской техники и продовольственной продукции. Рассматривалось также развитие контактов в области строительства, в том числе реализация симметричных проектов строительства жилья - "Белорусского квартала" в Санкт-Петербурге" и "Санкт-Петербургского квартала" в Минске, сферах науки и инноваций, здравоохранения и молодежной политики", - рассказали в пресс-службе.-0-