Развитие в ЕАЭС института технологических платформ обсудят на форуме "Евразийская неделя"

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Развитие в Евразийском экономическом союзе технологических платформ в промышленности и агропромышленном комплексе обсудят на IV Международном выставочном форуме "Евразийская неделя - 2019", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

"26 сентября на площадке форума "Евразийская неделя" состоится панельная сессия "Совместные программы и проекты в промышленности и АПК стран ЕАЭС как современный тренд развития евразийской интеграции", - отметили в оргкомитете. - Основными вопросами для обсуждения станут развитие института евразийских технологических платформ как важного инструмента интеграции стран ЕАЭС, значение межгосударственных программ и проектов в кооперации и импортозамещении, меры для активизации инновационного развития, проблемы, тормозящие реализацию евразийских межгосударственных программ и другие".

В дискуссии примут участие представители Евразийской экономической комиссии, профильных министерств и ведомств стран ЕАЭС, руководители евразийских технологических платформ, представители научных организаций и профессиональных ассоциаций, а также руководители предприятий и ведущие эксперты.

Откроют заседание панельной сессии член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Эмиль Осмонбетов и министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Эркинбек Чодуев.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В нынешнем году его повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС. Программа предполагает организацию более 20 площадок по трем направлениям: стратегическому, партнерскому, молодежному. В форуме примут участие более 2 тыс. человек.-0-