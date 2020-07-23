Реабилитацию и оздоровление после COVID и пневмонии обеспечивают 29 санаториев Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 здравниц выступают в роли реабилитационных центров для людей, перенесших пневмонию, в том числе в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в пресс-центре БЕЛТА.

Белорусские здравницы готовы принимать на реабилитацию людей, переболевших коронавирусной инфекцией, тем более что свыше половины санаториев имеют в наличии профиль лечения "органы дыхания". Есть стандарт лечения по таким патологиям с набором процедур. Но конкретные назначения дает уже врач - для пациентов, перенесших пневмонию как вследствие коронавирусной инфекции, так и без нее.

"Сегодня 29 санаториев из 160 оказывают реабилитацию и санаторно-курортное лечение людям, перенесшим COVID-19 и пневмонию", - сказал Геннадий Болбатовский.

По его словам, разработаны схемы таких направлений по путевкам республиканского центра. Есть приказ республиканского центра и Министерства труда и социальной защиты, по которому работающие из числа переболевших COVID-19, которые приходят в комиссию по оздоровлению за путевкой в санаторий, направляются на оздоровление в первоочередном порядке. То же касается пенсионеров и переболевших пневмонией, но не раньше, чем через месяц после выздоровления.-0-

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