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Общество
07 апреля 2020, 18:27

Реакция на необоснованный рост цен будет вплоть до уголовных дел - Анфимов

Во время заседания
Во время заседания

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля возглавит работу по сдерживанию цен на товары, пользующиеся повышенным спросом в текущей ситуации. Об этом сегодня заявил председатель КГК Леонид Анфимов на заседании коллегии контрольного ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии с участием руководителей торговых организаций, ритейлеров, аптечных сетей, государственных органов, ответственных за выпуск медицинских средств защиты, рассмотрена текущая ситуация по обеспечению населения товарами повышенного спроса, обстановка на потребительском рынке в целом. "В работе всей вертикали власти главное - не допустить снижения уровня и качества жизни наших граждан, - подчеркнул Леонид Анфимов. - В связи с этим не поддается здравому смыслу ситуация с ценообразованием".

КГК накануне провел мониторинг. Установлено, что отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители. Например, один из крупнейших импортеров овощей и фруктов в апреле в сравнении с мартом увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза, корень имбиря - в 2,6 раза, пекинскую капусту - на 46%, яблоки - на 39%, даже на отечественную белокачанную капусту - на 40%. Другой импортер увеличил в апреле по сравнению с мартом надбавки на импортную продукцию по отдельным позициям до 72 процентных пунктов.

Товар подорожал и в рознице. В одном из могилевских магазинов 4 апреля цена за 1 кг лимонов составила Br10, чеснока - Br12, имбиря - Br34. "Появились спекулянты, перепродающие продукты на стихийных рынках в разы дороже: чеснок - по Br18 за 1 кг, имбирь - Br49, лимоны - Br14", - добавил глава КГК.

Даже белорусские производители завышают цены на мясо, овощи, иную продукцию. Например, отмечены факты удорожания капусты на 17%, картофеля - на 25%, лука репчатого - на 67%. "Какой здесь курс доллара привел к завышению цен на отечественную продукцию? Также в гонку включились торговые сети и посредники, применяя баснословную оптовую надбавку", - продолжил обрисовывать ситуацию глава контрольного ведомства. В отдельных случаях оптовая надбавка доходит до 200% и более. Даже на социально значимые товары отечественного производства (растительное и сливочное масла, молоко, кефир) некоторые торговые объекты применяют надбавку выше рекомендованной МАРТ.

"На сегодняшнем совещании глава государства поручил Комитету госконтроля возглавить всю работу по сдерживанию цен на потребительском рынке, - сказал Леонид Анфимов. - Если где-то в розничных торговых сетях начнется вольница с ценами, особенно на товары, пользующиеся повышенным спросом в этот период, реакция будет вплоть до возбуждения уголовных дел".-0-

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