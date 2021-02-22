Реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной - Минобороны

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг начальника Департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова перед военными атташе, аккредитованными при Министерстве обороны Беларуси, прошел в Центральном доме офицеров в Минске. Тема брифинга - "Актуальные вопросы военной политики, строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Прошедший год ознаменовался мероприятиями в честь 75-летия Великой Победы. "Мы чтим подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и решительно выступаем против попыток изменить нашу историю, навязать иные стереотипы", - отметил Олег Воинов.

По его словам, в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа. "Реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений", - подчеркнул начальник департамента. Cоздавшаяся ситуация (совокупность внешних и внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки.

Приведены факты планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО, начала функционирования в Польше оперативной группы штаба 5-го АК СВ США и создания инфраструктуры, обеспечивающей размещение до 20 тыс. американских военнослужащих, усиления разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, дестабилизирующего фактора учения "Защитник Европы - 2020". Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности.

Военные атташе также получили информацию о процессе строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси в 2020 году. Основное мероприятие подготовки в нынешнем году - совместное стратегическое учение "Запад-2021" - пройдет как в Беларуси, так и в России. В рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2021" запланировано проведение: на территории России учения "Нерушимое братство-2021", Таджикистана - "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021", "Эшелон-2021".

Доведена позиция Беларуси о необходимости конкретных и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия в интересах укрепления международной и региональной безопасности, предложены конкретные меры по реализации этих действий. Выражена благодарность Минской ассоциации военных атташе за помощь, оказанную белорусским Вооруженным Силам в борьбе с COVID-19, и персонально представителям Китайской Народной Республики, Азербайджанской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки.

В настоящее время Беларусью активно изучаются возможности задействования своего миротворческого потенциала. В качестве примера приведено взаимодействие с Италией. "Мы готовы к расширению сотрудничества в этой сфере и ждем ваших предложений", - отмечено во время брифинга.

Кардинального влияния на Вооруженные Силы Беларуси коронавирусная инфекция не оказала. Уровень заболеваемости военнослужащих сопоставим с уровнем заболеваемости гражданского населения. При этом вакцинация белорусских военнослужащих уже начата. Пандемия не оказала также влияния и на состояние бюджета Вооруженных Сил. На их содержание в 2021 году предусмотрено выделение 1,03 % от ВВП. При этом сформированный на 2021 год бюджет Вооруженных Сил позволяет обеспечить гарантированное финансирование обязательных расходов.

Беларусь проводит ясную и предсказуемую военную политику. Базис данной политики - это диалог, а также опора на свой военный потенциал и коллективную безопасность.

Мероприятие проходило под девизом Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны "Сотрудничество. Доверие. Безопасность".-0-