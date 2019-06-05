Реализация указа о беспилотниках снизит угрозы от их неправомерного использования - Минобороны

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация указа от 5 июня 2019 года №215 "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов" позволит снизить угрозы, связанные с их неправомерным использованием. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник юридической службы управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси Вячеслав Ромель.

Указ ликвидирует правовые пробелы, связанные с применением различных специальных технических средств, а также оружия в целях пресечения полетов беспилотников, если это делается в нарушение законодательства и представляет угрозу для третьих лиц. Специалист подчеркнул, что нормы документа направлены именно на защиту граждан, а не на ограничение применения авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в целом. "Это обычная мировая практика. Беспилотники часто применяют в противоправных целях, риски, связанные с причинением вреда третьим лицам, при этом значительно возрастают", - отметил Вячеслав Ромель. Он обратил внимание, что указ не предусматривает обязательного применения средств поражения и уничтожения беспилотника, а лишь предоставляет должностным лицам право применить оружие для предотвращения угроз, связанных с несанкционированным полетом.

Специалист напомнил об инциденте, который произошел в декабре 2018 года, когда несколько небольших дронов примерно на двое суток парализовали работу аэропорта Гатвик в Лондоне. В результате в другие воздушные гавани пришлось перенаправить около тысячи рейсов, что отразилось почти на 140 тыс. пассажирах. Авиакомпании понесли значительные убытки. При этом лондонские силы правопорядка были фактически бессильны. "В Беларуси меры ответственности по отношению к лицам, незаконно использующим авиамодели и БЛА, весьма демократичны по сравнению с рядом стран Евросоюза, включая близких соседей. Нарушителям грозят штрафы, которые исчисляются десятками тысяч евро, а также предусмотрена уголовная ответственность", - заметил Вячеслав Ромель.

Согласно указу, военнослужащие, сотрудники воинских формирований и органов внутренних дел, а также работники военизированной охраны получают полномочия на то, чтобы принуждать к посадке, наносить повреждения или уничтожать авиамодели и БЛА, которые совершают полеты в запрещенных для их использования зонах. Для этого должностные лица могут применять физическую силу, специальные средства (включая радиоэлектронные средства доступа к компьютерной информации, вызывающие ее модификацию, уничтожение, блокирование или приведение в непригодное к использованию состояние), оружие, боевую и специальную технику.

В Минобороны пояснили, что вид спецсредства, оружия, боевой и специальной техники, а также интенсивность их применения должностные лица будут определять сами, исходя из складывающейся обстановки и характера посягательства.

Указ освобождает правомерно действовавших должностных лиц от обязанности возмещать вред собственникам и владельцам авиамоделей и БЛА. Если же вред будет причинен третьим лицам, например, при падении летательного аппарата на транспортное средство, то он будет возмещаться в соответствии с Гражданским кодексом.-0-