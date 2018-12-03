Реализацию концепции социальной и демографической политики стран СНГ обсудят в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта плана мероприятий по реализации концепции социальной и демографической политики государств Содружества Независимых Государств пройдет 7 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Концепция была разработана для создания комплексного механизма защиты социальных прав населения стран СНГ, сочетающего в себе экономические, политические, правовые, административные инструменты и позволяющего минимизировать случаи нарушения прав человека. В 2011 году она была одобрена Советом глав правительств. Одновременно Консультативному совету по труду, миграции и социальной защите населения государств Содружества было поручено разработать проект плана мероприятий по ее реализации.

Проект плана включает в себя восемь разделов, предусматривающих мероприятия в социально-трудовой сфере, области социальной защиты населения, здравоохранения, демографической политики, экологии, миграции, создания благоприятной социокультурной среды. В документе также прописаны пункты, закрепляющие обязательства государств в совершенствовании договорно-правовой базы по сотрудничеству в социальной и демографической сферах, развитию национального законодательства с учетом положений концепции, проведению научно-практических конференций, консультаций и встреч.-0-