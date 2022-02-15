Реальные денежные доходы белорусов в 2021 году выросли на 2%

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15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2021 году составили 102% к уровню 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) - 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-