Реальные денежные доходы белорусов в январе-ноябре 2019 года выросли на 6,3%

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-ноябре 2019 года составили 106,3% к уровню аналогичного периода 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-