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15 ноября 2019, 16:15

Реальные денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли на 6,8%

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-сентябре 2019 года составили 106,8% к уровню аналогичного периода 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-

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