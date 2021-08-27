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27 августа 2021, 09:00

Реальные инвестиции в Minsk World! Покупайте квартиры в новостройках "Калининград" и "Марракеш"! Продажи стартуют уже сегодня!

Что общего между Марракешем и Калининградом? Их объединяет Minsk World! Уникальный проект, который возводится в белорусской столице и является идеальным вариантом не только для жизни, но и для инвестиций!
Тысячи белорусов и иностранцев уже купили недвижимость здесь. Вы тоже можете оказаться в числе этих счастливчиков!

Дома "Марракеш" и "Калининград" практически готовы: сдать их планируется осенью этого года! На старте продаж на квартиры-студии площадью до 32 м2 – скидка 5%! На квартиры площадью свыше 32 м2 – скидка 3%!

Только до конца августа купить квартиру в этих и других новостройках Minsk World можно ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ! Осенью стоимость квадратного метра изменится, и вы упустите шанс купить недвижимость с лучшими условиями!

Купить квартиру можно:
•    за собственные средства
•    в рассрочку до 100 месяцев
•    с привлечением кредита

Также в комплексе действует акция "Дарим скидку 5%"! Скидку 5% получают покупатели квартир-студий площадью до 32 м2 во всех строящихся домах, сдача которых запланирована на 2021, 2022 и 2023 год.
Скидка применяется только при 100%-ной оплате собственными средствами или с привлечением кредитных средств.

Узнать подробности можно телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны и с удовольствием ответят на все вопросы.
Хватит ждать подходящего момента! На рынке выигрывает тот, кто принимает правильные решения вовремя!

Горячий "Марракеш" для тех, кому важна легкость передвижения
На создание нового дома в квартале "Африка" архитекторов Minsk World вдохновил волшебный курорт, у которого много поклонников. Дом "Марракеш" без сомнения тоже понравится всем, кто его когда-нибудь увидит!Только посмотрите на этот квартал! "Африка" находится недалеко от улицы Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр города и в сторону МКАД. Попасть в центр будет удобно и на общественном транспорте: по всему периметру квартала появятся остановки наземного транспорта, в границах комплекса строится станция метро "Аэродромная", в пешей доступности работает "Ковальская Слобода".В центре жилой застройки появится детский сад, уже есть игровые и спортивные площадки. Всего в комплексе будет 7 школ и 13 детских садов, они запроектированы и в кварталах по соседству. Машины не помешают активностям и комфорту жителей, так как открытые парковки находятся на периферии квартала.Через дорогу от квартала появится шикарный парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных. А добраться до экономического сердца комплекса – Делового квартала МФЦ и торгово-развлекательного центра Mara Mall – можно будет буквально за несколько минут.Дом "Марракеш" вырастет на 16 этажей вверх. Любой желающий сможет купить квартиру со свободной планировкой, панорамными окнами, террасами или французскими балконами. Площадь – от 27 до 74 м2, высота потолков – 2,7-3 м.Оценить красоту дома можно уже в лобби. Здесь вы всегда будете в отличном настроении! В ярком "Марракеше" не получится грустить! 
Кроме невероятных пейзажей, от которых захватывает дух, здесь есть место для консьержа, зона отдыха, туалетная комната, место для мытья лап животных, байк-бокс и колясочная.
В квартале расположен не только красочный "Марракеш", но и  "Александрия", "Кейптаун", "Касабланка" и "Каир". Выбирайте "Африку" и не пожалеете!

Сдержанный "Калининград" для ценителей спокойствия!
Дом "Калининград" находится в южной части квартала "Евразия", который похож на другие кварталы комплекса своей функциональностью, но отличается ярким дизайном. Представьте, как будет приятно находится в таком месте!Все, что нужно для жизни, расположено в паре минут ходьбы. Внутри квартала запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних животных. В соседних кварталах появятся школы, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, магазины, спортзалы и кафе."Евразия" находится через дорогу от большого городского парка, который станет зеленым сердцем комплекса. Здесь появится много сочной зелени и цветов, фонтаны и зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.
Территория квартала организована по принципу "двор без машин", это значит, что детей можно будет спокойно отпустить на игровую или спортивную площадку, а они есть рядом с каждым домом в Minsk World. И дом "Калининград" -  не исключение! Рядом с ним запроектирована и парковка для велосипедов.Не нужно далеко ходить, просто покупайте здесь квартиру и пользуйтесь всеми удобствами!
Новостройка "Калининград" состоит из 16 этажей, на каждом – квартиры со свободной планировкой и панорамными окнами. Есть варианты с террасами и французскими балконами. Площадь квартир – от 27,9 до 74,9 м2, высота потолков – 2,7-3 м. Предложение на любой вкус! Вы точно найдете что-то подходящее для себя!Входы в подъезды сквозные, находятся на уровне земли. Дизайн лобби перенесет жильцов и их гостей в город на побережье Балтийского моря, где находится одноименный город. Здесь хочется остановится на минуту и передохнуть, тем более что для этого есть все удобства: зона отдыха, туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных. Здесь можно будет свободно оставить велосипед или коляску, байк-бокс и колясочная расположены недалеко от стойки консьержа.
До квартиры доставляют два лифта, один из которых – панорамный. Жильцы и гости гарантированно получат яркие эмоции!А что вам нравится больше – "Марракеш" или "Калининград"? Поспешите с выбором, квартиры разлетаются как горячие пирожки!
Чтобы купить жилую или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, звоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Поторопитесь в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.
Minsk World – инвестируй в будущее!
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