Редкие военные фото и спортивные рекорды - стенд БЕЛТА на выставке СМИ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство представит на XXIII Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусi" уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.

Весь долгий путь, пройденный до Великой Победы, отражен в фотоэкспозиции, посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, - "75 мгновений войны". Среди кадров - аэрофотосъемка горящего Минска после налетов люфтваффе 24-25 июня 1941 года, эшелоны советских военнопленных, немецкой техники на столичных улицах, победное водружение знамени над Брестской крепостью, радостная встреча освободителей и разбор завалов в разрушенной столице на нынешнем проспекте Независимости. Экспозиция включает и портрет легендарного фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко, прошедшего всю войну, а также его работы, по праву ставшие гордостью агентства.

О борьбе и жизни белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны ведет подробный рассказ совместный проект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории ВОВ - "Партизанская летопись", презентация которого состоится в первый день работы выставки. Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которые сегодня зачастую являются единственными документальными источниками, рассказывающими о событиях военного времени.

Узнать вкус партизанских будней поможет презентация-дегустация "Партизанская каша", которая пройдет у стенда БЕЛТА для всех гостей выставки.

Память о героическом прошлом дает нам возможность больше понимать и ценить день сегодняшний. Проект "Традиции суверенной Беларуси" ярко показывает суверенный путь страны и то культурное наследие, которое за четверть века белорусы не только сохранили, но и приумножили.

Во второй день работы выставки, 3 мая, пройдет презентация мультимедийного проекта БЕЛТА "Страницы белорусского спорта", посвященного предстоящим II Европейским играм. Посетители смогут получить автограф у известных белорусских спортсменов, принимающих участие во II Европейских играх, а также стать свидетелями нового спортивного рекорда. Какого? Организаторы пока держат в секрете и приглашают гостей узнать самим.

В свое время Белорусское телеграфное агентство получило эксклюзивную возможность рассказать о найденном неизвестном стихотворении Максима Богдановича и провело конкурс на его лучший литературный перевод с русского на белорусский язык. Встреча с победителями этого конкурса состоится на выставке 4 мая, в ней примут участие представители Литературного музея Максима Богдановича и Союза писателей Беларуси.

БЕЛТА также будет проводить тесты и викторины для детей от газеты "7 дней", презентацию "Маршрутов для юных путешественников" от официального сайта Республики Беларусь belarus.by и мастер-класс для юных фотолюбителей, который даст профессионал своего дела фотокорреспондент агентства Оксана Манчук.

XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" состоится с 2 по 4 мая в выставочном комплексе по просп. Победителей, 14. Вход свободный. Она проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-