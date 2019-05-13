Редкую для Беларуси утку-мандаринку заметили в Березинском заповеднике

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкую для Беларуси утку-мандаринку отметили на территории Березинского биосферного заповедника. Такая информация размещена на сайте заповедника, сообщает БЕЛТА.

Самец утки-мандаринки был обнаружен на Сергучском канале недалеко от деревни Крайцы (Лепельский район Витебской области). Его заметил работник отдела охраны леса и лесного хозяйства во время рейда по охране территории заповедника. Сигнал об обнаружении необычной для белорусских широт птицы был направлен в научный отдел заповедника.

Утка-мандаринка (Aix galericulata) залетает в Беларусь очень редко. Это вторая регистрация вида на территории заповедника. Впервые в фауне Беларуси утка-мандаринка была зарегистрирована в апреле 1986 года, когда одну особь заметили в Березинском заповеднике на реке Березина. В Беларуси было шесть регистраций этого вида, преимущественно на водоемах в городской черте или в окрестностях городов. Новый случай несколько отличается от предыдущих своей удаленностью от крупных городов.

Естественная среда обитания этой утки - леса бассейна реки Амура и Восточного Китая. В минувшем столетии утка была успешно акклиматизирована в Западной Европе, где разводится в качестве декоративной парковой птицы. Гнездится в дуплах деревьев.-0-