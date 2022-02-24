Референдум и госуправление: что спрашивали студенты Академии при Президенте на встрече с Кочановой

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда с радостью принимаем участие в таких встречах. Академия управления при Президенте - учебное заведение, где воспитываются, обучаются будущие управленцы нашей страны. Нет сомнения в том, что это один из ведущих вузов. Здесь люди с четкой гражданской позицией, следящие за происходящими событиями в Беларуси, на международной арене", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, когда встречи проходят в офлайн-формате, есть возможность открыто поделиться своими взглядами. "Мы же в свою очередь слышим вас, чтобы абсолютно четко понимать, какие запросы и вопросы есть у молодежи. В Совете Республики большое внимание уделяется работе с людьми. Проводятся приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии. Все это позволяет нам видеть и слышать проблемы, которые есть на местах, как следствие, потом реализовывать проекты. Кроме того, нам очень важно иметь обратную связь от граждан, насколько правильно мы решаем те или иные вопросы, задачи, определенные в законопроектах", - обратила внимание она.

"Грядет очень важное, знаковое для Беларуси мероприятие - конституционный референдум. У студентов есть уникальная возможность задать интересующие вопросы Наталье Ивановне, обсудить в формате открытого диалога злободневные темы, получить информацию из первых рук, избежав тем самым каких-либо домыслов и кривотолков, - подчеркнул ректор академии Вячеслав Данилович. - Считаю, что проведение таких встреч, как сегодня, сложно переоценить. Во-первых, они позволяют государственным деятелям и тем, кто еще только выбирает свой путь, услышать и лучше понять друг друга. Во-вторых, как верно и точно отметил глава государства, патриота может воспитать только патриот. Уверен, такие встречи не могут не воодушевить студентов на свершение новых дел на благо нашей страны".

Студенты активно включились в диалог. Звучали вопросы о государственном управлении, положениях проекта Основного закона, социально-экономических изменениях, которые определят дальнейшее развитие страны при условии принятия конституционных новаций. Участники встречи обсудили вопросы воспитания молодежи, мировые новости, поговорили об образовательных подходах и деструктивном влиянии фейков. В том числе молодые люди интересовались мнением Натальи Кочановой о том, какими личностными качествами должен обладать специалист, насколько важно для белорусов сохранить историческую память.-0-