Региональные форумы "Беларусь адзіная" пройдут во всех областях и Минске

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20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Серию региональных форумов "Беларусь адзіная" проведут в августе-сентябре. Первая такая встреча с активом области состоялась сегодня в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.Форум приурочен к Году народного единства. "Это как раз то время, чтобы мы почувствовали общность белорусского народа, осмыслили пройденный путь. Мы обобщаем опыт и новое: что-то не очень хорошее, много и позитивного открылось в нашей стране за последний год", - сказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.Форум прошел в формате диалога. Приглашенные эксперты поделились своим видением ситуации в стране, перспектив развития экономики, влияния санкций и взаимодействия с зарубежными партнерами. "Достаточно много вопросов, на которые нужно получить ответы. Сейчас идет активный процесс политической трансформации, конституционный процесс. Далеко не все вопросы разрешены. Идет дискуссия о роли Всебелорусского народного собрания и партий, какие полномочия нужно перераспределять не только в центре, но и на местах. На этой стадии важно услышать голоса из регионов. Именно они определят, какой будет наша страна", - подчеркнул Вадим Гигин.В частности, более подробно о том, как идет подготовка к внесению изменений в Конституцию, рассказал политолог Александр Шпаковский. "В Конституционной комиссии есть дилемма, серьезный концептуальный спор о принципах формирования Всебелорусского народного собрания. Часть членов комиссии предлагает простой механизм: ВНС будет состоять из депутатов всех уровней. Вторая позиция заключается в том, что помимо депутатского корпуса в обязательном порядке нужно включать в состав делегатов от авторитетных учреждений, общественных объединений, политических партий, крупных трудовых коллективов. Нам важно мнение политического актива регионов, которые планируем до 17 сентября объехать", - отметил он.Александр Шпаковский добавил, что на рассмотрение главы государства планируется вынести вопрос, касающийся смертной казни. "Опросы свидетельствуют, что большая часть общества поддерживает сохранение смертной казни. Однако рассматриваются различные альтернативы. То есть сохранение статус-кво действующего законодательства, вынесение вопроса на референдум наряду с вопросом о Конституции, введение моратория на смертную казнь либо сокращение состава преступлений, по которым она может быть назначена", - обратил внимание политолог.Следующий региональный форум пройдет 23 августа в Минской области.-0-