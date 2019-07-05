Региональный форум Всемирного почтового союза пройдет в Минске 9-10 июля

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный стратегический форум Всемирного почтового союза (ВПС) для стран Европы и Центральной Азии пройдет в Минске 9-10 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Минский форум - один из шести региональных форумов по вопросам почтовой деятельности, которые ВПС проводит в 2019 году. Такие мероприятия будут способствовать разработке перспективной стратегии ВПС с учетом особенностей развития регионов и отдельных стран, потребностей регуляторов почтовой сферы и национальных операторов государств - участников союза.

На форуме будут рассматриваться такие темы, как оценка реализации Стамбульской всемирной почтовой стратегии, региональная составляющая будущей Абиджанской почтовой стратегии, определение приоритетов развития почтовой связи в регионе на 2021-2024 годы. Почтовые операторы расскажут о трансформации своей деятельности с учетом развития цифровых технологий.

В региональном форуме примут участие генеральный директор Международного бюро ВПС Бишар Хуссейн, генеральный секретарь Панафриканского почтового союза Юнус Джибрин, руководство Ассоциации государственных почтовых операторов Европы и Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи, представители 30 стран Европы и СНГ.

ВПС является основным механизмом сотрудничества между почтовыми службами в мире. Беларусь стала членом Всемирного почтового союза с 1947 года.-0-