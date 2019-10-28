Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов - Легкий

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов, в том числе по остросоциальной и политической проблематике, заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий на форуме "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если оценивать жанровую палитру, которая свойственна региональным средствам массовой информации, то мы видим очевидный дефицит хороших аналитических материалов", - сказал Павел Легкий.

Недостает как политической аналитики, так и аналитических материалов на спортивную, культурную тематики. "Людей все больше интересует в вашем контенте то, что можно назвать эксклюзивом, аналитикой, рассуждениями, комментариями. Сухое информирование - для этого есть интернет", - отметил он.

По словам первого замминистра, уменьшается количество и главных редакторов, которые пишут такие материалы, ведут авторские колонки. Вместе с тем эти люди в неком смысле лидеры мнений в регионе, их точка зрения особенно важна.

Региональные издания на своих страницах должны размещать больше информации на остросоциальные темы, считает Павел Легкий. В этой связи он привел пример, когда в 135 проанализированных номерах, выпущенных в одной из областей, найдено всего 79 проблемных материалов. Причем по инициативе читателей была поднята одна тема, сами журналисты инициировали 4 материала, а оставшиеся 74 - местные органы власти.

Местным СМИ также предстоит решать проблему засилья различного рода фейков, которыми сейчас забито информационное пространство, прежде всего социальные сети. Не зря Facebook тестирует в США новую вкладку News ("Новости"). Соцсеть заключила с несколькими сотнями крупнейших мировых изданий договоры и за деньги приобретает профессиональный контент, который прошел фактчекинг и верификацию. Понимая, что из-за фейковой информации доверие к традиционным СМИ растет и многие люди уходят из соцсетей, Facebook старается предупредить эту ситуацию.

Форум "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании" собрал в Минске около 150 журналистов региональных СМИ. Мероприятие, организованное ФПБ при поддержке Министерства информации, проходит в штаб-квартире Национального профцентра. Организаторы уделили особое внимание вопросам журналистской работы во время избирательной кампании: формам взаимодействия редакций с кандидатами, партиями и общественными объединениями, правовым аспектам освещения избирательной кампании в СМИ.-0-