Регистраторы проверили адреса более половины домов для подготовки к переписи 2019 года в Беларуси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистраторы уточнили адреса более половины строений для подготовки базы переписи населения Беларуси, которая пройдет в 2019 году. Оперативная информация о работе регистраторов размещена на сайте национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

"На утро 14 ноября в республике проверено 316,4 тыс. строений, или 56,6% от общего количества", - привели цифры в Белстате.

Работа регистраторов во всех регионах идет практически равномерно. В Брестской области проверено 57,1 тыс. строений (55,3%), Витебской - 47,6 тыс. (58,7%), Гомельской - 56,7 тыс. (55,6%), Гродненской - 36,5 тыс. (57,3%), Минской - 58,7 тыс. (57,6%), Могилевской - 47,4 тыс. (56,4%). В столице регистраторы обошли уже 12,4 тыс. строений (53,4%).

Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси 1 ноября. До конца этого месяца регистраторы обследуют все строения - как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, - в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями.

Такая работа проводится для составления списков домов и помещений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. К ней привлечена тысяча человек, задействованы работники жилищно-коммунальных организаций всех областей.

Регистраторы оснащены планшетами с установленным на них специальным программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени обращаться к картографическим материалам - картам регистраторского участка, где отображены дороги, улицы, строения. Все адресные точки зданий содержат данные о местонахождении, назначении, количестве квартир, подъездов и др. При проверке регистратор уточнит, действительно ли здание существует по указанному адресу, проверит атрибутивную информацию и откорректирует ее при необходимости.-0-