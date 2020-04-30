Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления абитуриенты будут отправлять по электронной почте. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), сообщает БЕЛТА.

Схема регистрации абитуриентов на ЦТ в текущем году изменяется в связи с эпидемиологической обстановкой. "Абитуриент подает заявление по своему выбору на одном из государственных языков Беларуси. Форма размещена на сайте РИКЗ. Оно должно быть заполнено в электронном виде в соответствии с требованиями инструкции и отослано с личного электронного адреса абитуриента в период с 2 мая по 1 июня (до 18.00) на адрес электронной почты одного из пунктов регистрации абитуриентов для участия в ЦТ", - проинформировали в РИКЗ.

Адреса электронной почты пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, инструкция по его заполнению и образец размещены на сайте РИКЗ.

Пункт регистрации не позднее одного рабочего дня с момента поступления заявления (для тех, что будут получены 1 июня, это будет 19.00 того же дня) отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет. Он будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан).

Сделать необходимые платежи абитуриент должен до посещения пункта регистрации и не позднее 1 июня через систему "Расчет" (ЕРИП). Инструкция по оплате есть на сайте РИКЗ.

"Для недопущения массового скопления людей пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь). Перед их посещением необходимо ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации, куда абитуриент выслал заявление для участия в ЦТ", - пояснили в РИКЗ. Забирать пропуска на ЦТ абитуриент должен лично в предложенные ему дату и время. При себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае их утраты или хищения.

Абитуриенты, с которых плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ не взимается, также заполняют анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта регистрации. После этого они должны в предложенные им сроки лично забрать пропуска, имея при себе помимо паспорта, вида на жительство и т.д. документы, подтверждающие право на льготу.

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуска.

При желании можно поменять предметы для сдачи на ЦТ. Если заявление отправлено, а регистрация еще идет, то о своем решении абитуриент должен сообщить, когда придет в пункт регистрации. Если пропуска уже на руках, то придется снова забронировать дату и время посещения пункта регистрации, в котором они были оформлены, и лично перерегистрироваться.

В каждом пункте регистрации организована работа горячей линии для информационной поддержки абитуриентов по всем вопросам регистрации и прохождения ЦТ.-0-