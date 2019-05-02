Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 мая начинается регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам, стартует вступительная кампания, сообщает БЕЛТА.

Зарегистрироваться на ЦТ можно по 1 июня включительно. Ранее Министерство образования утвердило перечень вузов и колледжей в каждой области и Минске, где это можно сделать. Пункты регистрации (в этих же учреждениях образования затем пройдет и само тестирование) будут открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по субботам (18 мая и 1 июня). Во время майских праздников регистрация проводится 6 мая.

Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. На 13 июня назначено тестирование по русскому языку. ЦТ по обществоведению пройдет 15 июня, по математике - 17, по биологии - 19 июня. Тестирование по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) по графику Минобразования запланировано на 21 июня. Химию абитуриенты будут сдавать 23 июня, физику - 25, историю Беларуси - 27, географию - 29 июня. ЦТ по всемирной истории (новейшее время) состоится 1 июля.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни (6, 8, 10 июля) можно будет с 30 июня по 2 июля в БГУ. Здесь же в эти дни проводится тестирование.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. И с 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, решивших поступать на платную основу, которые не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, - с 12 июля по 4 августа. А с 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых вузов военных и культуры).-0-