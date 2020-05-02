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02 мая 2020, 09:04

Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начинается регистрация на централизованное тестирование, заявления от абитуриентов принимаются по электронной почте, сообщает БЕЛТА.

Схема регистрации абитуриентов на ЦТ в этом году изменяется в связи с эпидемиологической обстановкой. Абитуриент подает заявление по своему выбору на одном из государственных языков Беларуси. Форма размещена на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Заявление должно быть заполнено в электронном виде в соответствии с требованиями инструкции и отослано с личного электронного адреса абитуриента с 2 мая по 1 июня (до 18.00) на адрес электронной почты одного из пунктов регистрации абитуриентов для участия в ЦТ.

Адреса электронной почты пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, инструкция по его заполнению и образец есть на сайте РИКЗ.

Не позднее одного рабочего дня с момента поступления заявления (для тех, что получены 1 июня, это будет 19.00 того же дня) пункт регистрации отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет. Он нужен для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан).

Сделать необходимые платежи абитуриент должен до посещения пункта регистрации и не позднее 1 июня через систему "Расчет" (ЕРИП). Инструкция по оплате есть на сайте РИКЗ.

Чтобы не допускать массового скопления людей, пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь). Перед их посещением необходимо ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации, куда абитуриент выслал заявление для участия в ЦТ. Забирать пропуска на тестирование абитуриент должен лично в предложенные ему дату и время. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае их утраты или хищения.

Абитуриенты, с которых плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ не взимается, также заполняют анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта регистрации. После этого они должны в предложенные им сроки лично забрать пропуска, имея при себе помимо паспорта, вида на жительство и т.д. документы, подтверждающие право на льготу.

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуска.

При желании можно поменять предметы для сдачи на ЦТ. Если заявление отправлено, а регистрация еще идет, то о своем решении абитуриент должен сообщить, когда придет в пункт регистрации. Если пропуска уже на руках, то придется снова забронировать дату и время посещения пункта регистрации, в котором они были оформлены, и лично перерегистрироваться.

В каждом пункте регистрации действует горячая линия для информационной поддержки абитуриентов по всем вопросам регистрации и прохождения ЦТ.-0-

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