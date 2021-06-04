Регистрацию лекарств в соответствии с требованиями ЕАЭС обсудили в Минске

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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание с представителями негосударственных производителей лекарственных средств провел на СООО "Лекфарм" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Участники обсудили вопросы регистрации лекарственных средств в соответствии с требованиями ЕАЭС, производственной кооперации в фармацевтической сфере, реализации перспективных проектов. По словам министра, к белорусским предприятиям есть доверие. "Нам нужно ориентироваться на экспорт", - добавил он.
Кроме того, обсуждались вопросы ценообразования, лицензирования, привлечения инвестиций и др.-0-