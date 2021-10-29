"Регулируй выгоду!" - Mastercard, Белагропромбанк, Моцная картка и "ПерекрестОК" презентовали карту нового поколения

Белагропромбанк всегда идет в ногу со временем, внимательно изучая потребности жителей Беларуси. Доказательство тому - новая кобрендинговая карточка "ПерекрестОК", которая соединила в себе целых четыре программы лояльности. Интересная и необычная презентация нового платежного продукта прошла в одном из крупных торговых центров в Могилеве. Подробности в нашем репортаже.

Яркая стойка в холле торгового центра - словно магнит для посетителей разного возраста. Ведь здесь не только рассказали о преимуществах новой карты, но и предложили сразу оформить ее. Удобно и быстро. Приятным бонусом стал розыгрыш ценных призов среди тех, кто решил стал держателем новой карты.

На этом сюрпризы не закончились. Прямо между торговых рядов прошел танцевальный флешмоб с участием балета Ольги Шамровой, воспитанников театра-студии "Радуга" и ансамбля "Васильковый чай". Удивило могилевчан выступление регулировщиц - девушки в брендированных костюмах Белагропромбанка на высоких каблуках и с жезлами в руках впечатляли и заинтриговывали.

Как рассказала операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, образ выступающих был придуман неспроста. "Новая карта - это огромная работа, которую провели четыре команды: нашего банка, международной платежной системы Mastercard, торговой розничной сети "ПерекрестОК" и программы лояльности "Моцная картка". Образ регулировщицы вытекает из названия нового продукта. Потому что подобно регулировщику, мы предлагаем нашим клиентам регулировать свою выгоду. И новая карта создана именно для этого", - подчеркнула Анна Свистунова.

Новая карточка соединила в себе четыре программы лояльности. Во-первых, это 2% манибэка на покупки в сети "ПерекрестОК". На карточку держателей будут возвращаться 2% деньгами от суммы покупок.

Во-вторых, это улучшенная программа лояльности для постоянных покупателей в торговой сети "ПерекрестОК". По словам управляющего ООО "РольфТрэйд" Юрия Бурачевского, новая программа сделала большой шаг вперед. "Программа лояльности для наших постоянных клиентов существует с 2011 года. И все это время она менялась в зависимости от запросов и нужд наших покупателей. И в 2020 году это стала бонусная программа - за совершенные покупки на карту лояльности начислялись бонусы. Создавая совместный продукт с Белагропромбанком мы хотели создать уникальные условия и привилегии для держателей наших новых карт - бонусы будут начисляться на 1% больше по сравнению с предыдущей программой лояльности. Ими можно будет оплачивать до 99% стоимости покупки. Кроме этого, предусмотрено повышенное начисление бонусов в день рождения (за три дня до и три дня после) - в размере 6%, - рассказал Юрий Бурачевский. - Также предусмотрены уникальные ценовые предложения для держателей карт - скидки до 60% от первоначальной стоимости товаров. Для нас новая карта - важный продукт. И мы рассчитываем, что он придется по вкусу нашим клиентам".

Также в новую карточку включена программа лояльности Master-bonus, которая дает возможность получать бонусы вне сети "ПерекрестОК" - возврат до 3% бонусами. Подробнее об этом рассказал директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц. "Еще одним приятным моментом для держателей новых карт станет возврат бонусами за покупки вне торговой сети "ПерекрестОК". И эти баллы можно будет обменять, например, на топливо на АЗС, в кафе, интернет-магазинах, службах доставки, при покупке товаров для дома, спорта и так далее, - отметил Вадим Головчиц. - Сейчас это станет доступно для жителей Могилева, а в самом ближайшем будущем - для каждого человека в нашей стране".

Четвертая программа лояльности, включенная в новую карточку, - "Моцная картка". А это - скидки и бонусы в около 5 тыс. торговых объектах партнеров. "Кроме этого, есть возможность накапливать баллы и обменивать их на различные товары и услуги. Одна карточка в кошельке соединяет в себе очень много приятных, а главное полезных функций, - отметил директор программы лояльности "Моцная картка" Олег Захаров.

По словам Анны Свистуновой, новая карточка - это пересечение четырех программ лояльности, потому она рассчитана на широкую аудиторию. "Наша карточка создана для всех людей, которые ходят в магазины. По сути, новый платежный продукт - инновационный. Сейчас есть много различных программ, которые взаимодействуют друг с другом. Но такого широкого спектра еще никто не предлагал. Для Белагропромбанка важно заботиться о клиентах, создавать для них интересные и полезные продукты, - подчеркнула она. - Особенно важно то, что презентация новой карты прошла в Могилеве. Потому что одна из приоритетных задач банка - это представленность и помощь в регионах. Хочется, чтобы наши продукты нравились людям, и они получали удовольствие от пользования ими".

Внешний вид новой карточки притягивает взгляд своим необычным и символичным дизайном. На ярком фоне разместился клевер, который представляет собой все программы лояльности, все четыре команды, которые трудились над ее созданием - такую в своем кошельке вы точно ни с чем не перепутаете.

Оформить новую карточку от Белагропромбанка можно легко и быстро. Для этого в крупных торговых точках сети "ПерекрестОК" будут установлены специальные островки, где представители банка помогут заполнить анкету. Персонализированную карточку можно будет получить в течение нескольких рабочих дней после оформления анкеты. Еще один удобный способ получения карточки - через мобильное приложение Белагропромбанка, где ее можно заказать. Выпускается карточка сроком на три года, обслуживание обойдется всего 99 коп. в месяц.

Одной из первых новую карточку от Белагропромбанка и сети "ПерекрестОК" решила оформить могилевчанка Вероника Золотова. Женщина пришла в магазин за покупками и не смогла пройти мимо яркой презентации нового платежного средства. "Это удобно, когда одной картой можно рассчитываться за покупки и при этом собирать бонусы, получать кешбэк. Кроме этого, ею можно расплачиваться и за пределами торгового центра и тоже получать за это приятные бонусы. И все это соединила в себе всего одна карта - теперь можно меньше носить карт в кошельке, - поделилась могилевчанка. - Мне очень понравилась презентация. Во-первых, это удобно, потому что все проходило недалеко от дома. Представительница банка мне все подробно рассказала, ответила на вопросы. Карту оформили сразу же и не нужно ждать несколько дней. И конечно же, понравилось танцевальное выступление. Не каждый день можно стать частью такого праздника, когда просто вышел за покупками".

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