Рейс "Аэрофлота" в Минск задержан на 3 часа из-за инцидента в Шереметьево

13 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот – российские авиалинии" задержала на три часа рейс в Минск из-за инцидента в аэропорту Шереметьево. Такие данные содержатся на онлайн-табло аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В частности, рейс SU1834, который должен был отправиться в белорусскую столицу сегодня в 22.55, отложен до 02.55 14 января.

Как сообщалось, одна из двух взлетно-посадочных полос Шереметьево закрыта после того, как самолет чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за ее пределы. В результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

В московском аэропорту Шереметьево закрыли одну ВПП из-за выкатившегося самолета Сейчас воздушное судно эвакуируют. В результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

В связи с закрытием одной полосы в аэропорту "Аэрофлот", для которого Шереметьево является базовым, скорректировал свое расписание. На сайте авиакомпании размещена информация о задержке прилета и вылета почти 30 рейсов.

"Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования, также данные об изменениях в расписании размещаются на официальном сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании, - говорится в сообщении. - Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы были задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота".-0-