Рейс из Китая доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины против COVID-19

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск 21 января прибудет рейс из Китая, который доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated компании Sinopharm, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Впервые в Беларусь прибудет такая большая партия вакцины: 1,5 млн доз закупил у Китая Минздрав Беларуси, а 1,5 млн доз китайская сторона передала Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что в Минздраве состоится торжественная церемония, на которой министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн подпишут сопроводительные документы важного груза.

В решении вопроса Минздраву активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран. Груз будет передан на склады РУП "Белфармация".-0-