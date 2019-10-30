Рейсов из Минска в Мюнхен и Франкфурт станет больше

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсов из Минска во Франкфурт и Мюнхен станет больше. Немецкая авиакомпания Lufthansa расширит свое присутствие в Беларуси, предложив новые рейсы и увеличив количество стыковок с Германией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального аэропорта Минск.

Новый еженедельный рейс из Минска в Мюнхен будет выполняться с 4 апреля 2020 года по субботам с отправлением из минского аэропорта в 18.55 и прибытием в столицу Баварии в 20.15 по местному времени. Маршрут будет обслуживать Embraer ERJ-190 (100 посадочных мест в бизнес- и эконом-классах).

Кроме того, летом 2020 года частота рейсов во Франкфурт возрастет до двух ежедневных стыковок. В зимний период 2019/2020 также предлагаются дополнительные рейсы.

Благодаря открытию рейса в Мюнхен и увеличению количества рейсов во Франкфурт, пассажиры из Беларуси смогут воспользоваться обширной маршрутной сетью авиакомпании, состоящей из 199 направлений по 74 странам через базовые аэропорты Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене.-0-