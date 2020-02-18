18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы авиакомпании Air China из Пекина в Минск и обратно отменены 19, 21 и 26 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве авиаперевозчика в Минске.

"Рейсы 19, 21 и 26 числа отменены в связи с нехваткой пассажиров из-за эпидемии коронавируса", - рассказали в представительстве.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.

По последним данным, общее число заболевших в Китае превышает 72,4 тыс. человек. Число жертв коронавируса в стране достигло 1868 человек, выздоровели более 12,5 тыс.-0-