Рейсы из Минска переводят в Шереметьево в терминал D

29 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рейсы авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот - российские авиалинии", прибывающие из Минска в Москву в аэропорт Шереметьево, переводят из терминала F в терминал D. Соответствующие уведомления получили пассажиры авиакомпаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перевод рейсов связан с временным закрытием терминала F. "В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 0 часов 00 минут 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", - говорится в сообщении на сайте Шереметьево.

Вылетать рейсы "Белавиа" и "Аэрофлота" в Минск будут, как и прежде, из терминала D.-0-