Рейсы из Минска в Шереметьево переведены в терминал Е

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Прибывающие из Минска в московский аэропорт Шереметьево рейсы авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот - российские авиалинии" переведены из терминала F в расположенный рядом терминал Е. Информация об этом размещена на онлайн-табло воздушной гавани, сообщает БЕЛТА.

В терминале Е для прилетающих из белорусской столицы граждан Беларуси и России в пограничной зоне оборудованы отдельные проходы, которые позволяют беспрепятственно совершить установленные формальности: сотрудникам пограничной службы необходимо предъявить только паспорт и посадочный талон.

В терминал F аэропорта Шереметьево перенаправлены все рейсы "Аэрофлота" и некоторых зарубежных компаний, прибывающие из неблагополучных по коронавирусу стран: Китая, Республики Корея, Ирана и Италии. Прилетающие из этих государств пассажиры проходят через специально оборудованные в терминале F санитарные посты.

Вылет всех рейсов в Минск из Шереметьево по-прежнему осуществляется из терминала D.-0-