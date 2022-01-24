Рейсы Turkish Airlines Минск-Стамбул отменены

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы Turkish Airlines Минск - Стамбул на сегодня отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Согласно онлайн-табло, 24 января отменен как рейс Стамбул - Минск, так и обратный рейс из белорусской столицы в турецкий город.

"В связи с непогодой мы решили приостановить нашу работу в аэропорту Стамбула до 4.00 25 января, чтобы обеспечить безопасность и удобство наших пассажиров", - говорится в сообщении в аккаунте Turkish Airlines в Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milliyet, аэропорт Стамбула объявил о временной приостановке выполнения рейсов из-за снегопада.-0-