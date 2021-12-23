Рекламная игра "100 тысяч на мечту!"

БЕЛКАРТ и Белагропромбанк воплощают в жизнь заветные мечты.

Для этого оформляйте карточку БЕЛКАРТ Белагропромбанка, совершайте платежи в период с 15.12.2021 по 08.03.2022 и участвуйте в розыгрышах 115 денежных призов и ГЛАВНОГО ПРИЗА – 100 000 BYN.

Условия участия в игре:

Для участия в розыгрыше главного приза – 100 000 белорусских рублей необходимо совершить безналичные операции по оплате товаров, работ, услуг любыми карточками БЕЛКАРТ Белагропромбанка на общую сумму не менее 1000 белорусских рублей в период с 15.12.2021 по 08.03.2022.

В розыгрышах денежных призов размером в 3000, 1000 и 500 белорусских рублей участвуют безналичные операции на общую сумму не менее 300 белорусских рублей, совершенные любыми карточками БЕЛКАРТ Белагропромбанка так же до 08.03.2022.

В розыгрышах призов "Забота" размером в 800 белорусских рублей участвуют безналичные операции на сумму 300 и более белорусских рублей, совершенные только пенсионными карточки БЕЛКАРТ Белагропромбанка, выпущенными в рамках пакета "Забота".

Этапы розыгрышей:

Подробно с правилами Рекламной игры "100 000 на мечту!" можно ознакомиться на сайте bapb.belkart.by

Справки по телефону горячей линии: +375 29 385-51-10 (с 10:00 до 17:00 ежедневно).

Размещение рекламы на БЕЛТА