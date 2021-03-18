Рекламная игра "Мечта в Оплати 3" стартовала – безлимитные шансы и улетные призы!

Три новенькие квартиры в Минске! А все остальное с мобильным сервисом "Оплати" умножай на 15! Электросамокаты, игровые приставки, докстанции Алиса и JBL-системы. Рекламная игра "Мечта в ОПЛАТИ 3" уже стартовала! Храни деньги на электронном кошельке, делай покупки и получай шансы на Победу! Скачай и установи мобильное приложение ОПЛАТИ!
Количество шансов – БЕЗЛИМИТ!
Условия игры
Для участия в розыгрыше призов "Игровая приставка", "Электросамокат", "Докстанция Алиса" и "JBL система":
с 18.03.2021 по 06.12.2021
1. Соверши платеж в мобильном приложении "ОПЛАТИ" на сумму от 5 BYN и получи номер участника рекламной игры за каждый платеж. Оплаты не суммируются и не разделяются, играет отдельный чек.
2. На электронном кошельке или нескольких храни не менее 100 BYN и за каждую сотню электронных денег получай номер участника каждый день!
ВАЖНО! Для участия в розыгрыше необходимо выполнить хотя бы одно условие! Не участвует ветка платежей "банковские и финансовые услуги" в системе (ЕРИП), а также платежи NFC и виртуальной карты. После каждого розыгрыша шансы обнуляются.
Для участия в розыгрыше "Квартира":
с 18.03.2021 по 19.12.2021
1. Соверши платеж в мобильном приложении "ОПЛАТИ" на сумму от 50 BYN и получи номер участника рекламной игры за каждый платеж. Оплаты не суммируются и не разделяются, играет отдельный чек.
2. На электронном кошельке или нескольких храни не менее 1000 BYN и за каждую тысячу электронных денег получай номер участника каждые сутки!
ВАЖНО! Для участия в розыгрыше необходимо выполнить хотя бы одно условие! Не участвует ветка платежей "банковские и финансовые услуги" в системе (ЕРИП), а также платежи NFC и виртуальной карты. После каждого розыгрыша квартиры шансы в данной категории обнуляются.
Игровые периоды
Розыгрыш призов проходит в прямом эфире на Радио "МИР", онлайн трансляция – на YouTube-канале "Оплати" и сайте radiomir.by.
|№
|Дата и
время розыгрыша
|Периоды участия, в которых
совершены платежи
и/или хранились деньги
|Призы
|1
| 16.04.2021
в 17.00
|с 18.03.2021 по 12.04.2021 включительно
|Игровая приставка – 5 шт.
|2
| 14.05.2021
в 17.00
|с 13.04.2021 по 10.05.2021 включительно
|Игровая приставка – 5 шт.
|3
| 11.06.2021
в 17.00
|с 11.05.2021 по 07.06.2021 включительно
|Игровая приставка – 5 шт.
|4
| 25.06.2021
в 17.00
|с 18.03.2021 по 20.06.2021 включительно
|Квартира 1 – 1 шт.
|5
| 16.07.2021
в 17.00
|с 08.06.2021 по 12.07.2021 включительно
|Электросамокат – 5 шт.
|6
| 30.07.2021
в 13.00
|с 30.06.2021 по 26.07.2021 включительно
|Докстанция Алиса – 5 шт.
|7
| 13.08.2021
в 17.00
|с 13.07.2021 по 09.08.2021 включительно
|Электросамокат – 5 шт.
|8
| 27.08.2021
в 13.00
|с 30.07.2021 по 23.08.2021 включительно
|Докстанция Алиса – 5 шт.
|9
| 10.09.2021
в 17.00
|с 10.08.2021 по 06.09.2021 включительно
|Электросамокат – 5шт.
|10
| 24.09.2021
в 17.00
|с 21.06.2021 по 19.09.2021 включительно
|Квартира 2 – 1 шт.
|11
| 15.10.2021
в 17.00
|с 07.09.2021 по 11.10.2021 включительно
|JBL система – 5 шт.
|12
| 29.10.2021
в 13.00
| с 30.09.2021 по 28.10.2021 включительно
|Докстанция Алиса – 5 шт
|13
| 12.11.2021
в 17.00
|с 12.10.2021 по 08.11.2021 включительно
|JBL система – 5 шт.
|14
| 10.12.2021
в 17.00
|с 09.11.2021 по 06.12.2021 включительно
|JBL система – 5 шт
|15
| 24.12.2021
в 17.00
|с 20.09.2021 по 19.12.2021 включительно
|Квартира 3 – 1 шт
Сроки проведения рекламной игры – с 18 марта 2021г. по 31 января 2022г. Более подробную информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре "Мечта в Оплати 3" можно получить на интернет-сайте www.o-plati.by , в мобильном приложении ОПЛАТИ, по телефону горячей линии +375(29)343 00 71 в будние дни с 10.00 до 18.00, а также с 12.00 до 14.00 в субботу.
Свидетельство о регистрации №3953 от 12.03.2021г. МАРТ РБ.