Рекламная игра "Мечта в Оплати 3" стартовала – безлимитные шансы и улетные призы!

Три новенькие квартиры в Минске! А все остальное с мобильным сервисом "Оплати" умножай на 15! Электросамокаты, игровые приставки, докстанции Алиса и JBL-системы. Рекламная игра "Мечта в ОПЛАТИ 3" уже стартовала! Храни деньги на электронном кошельке, делай покупки и получай шансы на Победу! Скачай и установи мобильное приложение ОПЛАТИ!

Количество шансов – БЕЗЛИМИТ!

Условия игры

Для участия в розыгрыше призов "Игровая приставка", "Электросамокат", "Докстанция Алиса" и "JBL система":

с 18.03.2021 по 06.12.2021

1. Соверши платеж в мобильном приложении "ОПЛАТИ" на сумму от 5 BYN и получи номер участника рекламной игры за каждый платеж. Оплаты не суммируются и не разделяются, играет отдельный чек.

2. На электронном кошельке или нескольких храни не менее 100 BYN и за каждую сотню электронных денег получай номер участника каждый день!

ВАЖНО! Для участия в розыгрыше необходимо выполнить хотя бы одно условие! Не участвует ветка платежей "банковские и финансовые услуги" в системе (ЕРИП), а также платежи NFC и виртуальной карты. После каждого розыгрыша шансы обнуляются.

Для участия в розыгрыше "Квартира":

с 18.03.2021 по 19.12.2021

1. Соверши платеж в мобильном приложении "ОПЛАТИ" на сумму от 50 BYN и получи номер участника рекламной игры за каждый платеж. Оплаты не суммируются и не разделяются, играет отдельный чек.

2. На электронном кошельке или нескольких храни не менее 1000 BYN и за каждую тысячу электронных денег получай номер участника каждые сутки!

ВАЖНО! Для участия в розыгрыше необходимо выполнить хотя бы одно условие! Не участвует ветка платежей "банковские и финансовые услуги" в системе (ЕРИП), а также платежи NFC и виртуальной карты. После каждого розыгрыша квартиры шансы в данной категории обнуляются.

Игровые периоды

Розыгрыш призов проходит в прямом эфире на Радио "МИР", онлайн трансляция – на YouTube-канале "Оплати" и сайте radiomir.by.

№

Дата и

время розыгрыша

Периоды участия, в которых

совершены платежи

и/или хранились деньги Призы

1 16.04.2021

в 17.00 с 18.03.2021 по 12.04.2021 включительно Игровая приставка – 5 шт.

2 14.05.2021

в 17.00 с 13.04.2021 по 10.05.2021 включительно

Игровая приставка – 5 шт. 3 11.06.2021

в 17.00

с 11.05.2021 по 07.06.2021 включительно

Игровая приставка – 5 шт.

4 25.06.2021

в 17.00 с 18.03.2021 по 20.06.2021 включительно

Квартира 1 – 1 шт. 5 16.07.2021

в 17.00

с 08.06.2021 по 12.07.2021 включительно

Электросамокат – 5 шт. 6

30.07.2021

в 13.00 с 30.06.2021 по 26.07.2021 включительно

Докстанция Алиса – 5 шт. 7 13.08.2021

в 17.00 с 13.07.2021 по 09.08.2021 включительно Электросамокат – 5 шт. 8 27.08.2021

в 13.00

с 30.07.2021 по 23.08.2021 включительно Докстанция Алиса – 5 шт. 9

10.09.2021

в 17.00

с 10.08.2021 по 06.09.2021 включительно Электросамокат – 5шт. 10

24.09.2021

в 17.00 с 21.06.2021 по 19.09.2021 включительно Квартира 2 – 1 шт. 11

15.10.2021

в 17.00

с 07.09.2021 по 11.10.2021 включительно JBL система – 5 шт. 12 29.10.2021

в 13.00

с 30.09.2021 по 28.10.2021 включительно

Докстанция Алиса – 5 шт 13

12.11.2021

в 17.00 с 12.10.2021 по 08.11.2021 включительно JBL система – 5 шт. 14

10.12.2021

в 17.00

с 09.11.2021 по 06.12.2021 включительно JBL система – 5 шт 15 24.12.2021

в 17.00

с 20.09.2021 по 19.12.2021 включительно

Квартира 3 – 1 шт

Сроки проведения рекламной игры – с 18 марта 2021г. по 31 января 2022г. Более подробную информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре "Мечта в Оплати 3" можно получить на интернет-сайте www.o-plati.by , в мобильном приложении ОПЛАТИ, по телефону горячей линии +375(29)343 00 71 в будние дни с 10.00 до 18.00, а также с 12.00 до 14.00 в субботу.

Свидетельство о регистрации №3953 от 12.03.2021г. МАРТ РБ.

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