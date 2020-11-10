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10 ноября 2020, 09:00

Рекламная игра "Заработай на заначке!": победителей все больше

Третий победитель рекламной игры "Заработай на заначке!" и обладатель 100 000 белорусских рублей Сергей Сыпалов из Гомеля
Третий победитель рекламной игры "Заработай на заначке!" и обладатель 100 000 белорусских рублей Сергей Сыпалов из Гомеля

Рекламная игра "Заработай на заначке!" от Белагропромбанка в самом разгаре и продолжает находить своих победителей. Впечатления победителей от выигрыша, имена новых счастливчиков, интервью со звездами белорусского шоу-бизнеса – все это и много другой полезной информации читайте в нашем материале.

Вы тоже можете стать победителем рекламной игры "Заработай на заначке!". Для этого нужно с 1 октября по 31 декабря 2020 года заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3500 долларов США, 2500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в Белагропромбанке.

Розыгрыши проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов". У каждого участника есть шанс выиграть не только главный приз – 100 000 белорусских рублей, но и один из 10 поощрительных призов – 1000 белорусских рублей.

Третьим победителем рекламной игры Белагропромбанка, которому достался приз в размере 100 000 белорусских рублей, стал Сергей Сыпалов из Гомеля.

– Мне 46 лет, я IT-специалист, у меня семья, двое сыновей и жена. И я уже точно знаю, что приз пойдет, конечно, в семью и для ее блага. Клиентом банка я являюсь достаточно давно и просто решил испытать удачу. Даже не предполагал, что удача будет настолько велика. Но получилось, как получилось, и я очень рад. Ни разу не выигрывал ничего, а тут вот такой подарок. Большое спасибо! – поделился своей радостью Сергей Сыпалов.

На четвертый розыгрыш рекламной игры "Заработай на заначке!" в студию "Вечерний ураган призов" была приглашена известная белорусская певица Зина Куприянович
На четвертый розыгрыш рекламной игры "Заработай на заначке!" в студию "Вечерний ураган призов" была приглашена известная белорусская певица Зина Куприянович

На четвертый розыгрыш рекламной игры "Заработай на заначке!" в студию "Вечерний ураган призов" заглянула известная белорусская эстрадная исполнительница, участница песенного шоу "Евровидение-2019" Зина Куприянович, известная под сценическим псевдонимом ZENA.

– Музыка, эстрадная песня – это моя любимая стихия, я очень люблю выступать на сцене, работать для зрителей. Волнуюсь только за кулисами, а когда выхожу на сцену, волнение пропадает. В начале 2021 года я планирую выпустить новый музыкальный альбом, новые клипы к своим песням, а летом думаю поехать на взрослую "Новую волну" в Сочи, – рассказала о ближайших творческих планах певица Зина Куприянович.

Девушка поделилась секретом своего успеха и пожелала всем, кто участвует в игре Белагропромбанка, веры в успех любого начатого дела.

– Нужно верить в себя и в свой успех, нужно много и усердно работать и, конечно же, полученные деньги вкладывать во что-то полезное. Желаю всем-всем крепкого здоровья, сейчас главное – заботиться о себе и своей семье. А если вам жизнь дарит такие приятные моменты, как выигрыш, нужно придумывать интересные планы, генерировать новые идеи, чтобы в следующем году их непременно реализовать, – сказала Зина.

4 ноября в четвертом розыгрыше призов рекламной игры "Заработай на заначке!" определились следующие 11 победителей
4 ноября в четвертом розыгрыше призов рекламной игры "Заработай на заначке!" определились следующие 11 победителей

4 ноября состоялся четвертый розыгрыш игры "Заработай на заначке!", и мы с удовольствием делимся с вами именами победителей.

10 призов по 1000 белорусских рублей выиграли:

Яглов Алексей Вячеславович,

Кибок Николай Владимирович,

Линкевич Светлана Николаевна,

Грибовский Эдуард Евгеньевич,

Кадач Виктор Михайлович,

Лазарева Светлана Петровна,

Воронкович Александр Демьянович,

Левшунова Валентина Васильевна,

Ткаченко Светлана Анатольевна,

Савинова Галина Дмитриевна.

И, конечно же, с огромной радостью объявляем нашего главного победителя этой недели, четвертого по счету в рекламной игре: это Дубовик Ольга Николаевна!

Напомним, первым победителем игры стала Валентина Васьковская из Могилева, вторым – Дмитрий Клецов из Минска.

Мы поздравляем всех победителей и напоминаем, что рекламная игра "Заработай на заначке!" продлится до 31 декабря 2020 года. А это значит, что у вас еще много шансов на победу.

Увеличиваем шансы: чем раньше оформите вклад, а лучше несколько, тем больше вероятность выиграть. Заработайте на заначке!

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о государственной регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Также рады сообщить, что с 1 ноября 2020 года Белагропромбанк запустил новую рекламную игру "Тачка за заначку!", в рамках которой клиенты, оформившие договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в иностранной валюте на условиях, определенных данной игрой, получают возможность участия в розыгрыше 8 призов в виде автомобилей Geely Emgrand X7 Luxury.

Дерзайте – и удача обязательно улыбнется вам!

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021.

Свидетельство о государственной регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551.

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