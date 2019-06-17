Рекогносцировка для подготовки учения "Щит Союза - 2019" проходит в Нижегородской области

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекогносцировка для подготовки к совместному оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019" проходит в Нижегородской области на полигоне Гороховецкий, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.
"Рекогносцировка с целью уточнения районов практических действий и размещения войск в ходе предстоящего учения проводится 17-20 июня в российском 333-м Центре боевой подготовки в Нижегородской области. От белорусской стороны рекогносцировочной группой руководит заместитель начальника Генштаба генерал-майор Павел Муравейко", - рассказали в Минобороны.
Совместное оперативное учение "Щит Союза - 2019" - завершающий этап двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил двух стран. В соответствии с решением, принятым главами двух государств, оно проводится один раз в два года поочередно на территории Беларуси и России. В этом году "Щит Союза" пройдет в РФ 13-19 сентября.-0-
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