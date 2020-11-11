Рекомендации по возобновлению ж/д сообщения в ЕАЭС планируется утвердить до конца года

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рекомендации по возобновлению международного железнодорожного сообщения в Евразийском экономическом союзе, прерванного из-за коронавирусной инфекции, планируется утвердить до конца текущего года. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комиссия совместно cо сторонами подготовила проект рекомендаций по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения между государствами - членами ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Рекомендации учитывают международный опыт, прошли общественное обсуждение на правовом портале. Мы надеемся, что до конца текущего года Коллегия ЕЭК их утвердит, и страны ЕЭК смогут их использовать".

Планируется также, что до конца года Совет ЕЭК рассмотрит перечень взаимно признаваемых условий и документов для перемещения граждан в ЕАЭС.

"В комплексе эти меры будут способствовать возобновлению транспортного сообщения, - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Вместе с тем любые решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в странах".-0-