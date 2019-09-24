Реконструкция трассы М7 начнется в следующем году

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году планируется начало работ по реконструкции трассы М7, которая соединяет Минск и границу Беларуси с Литвой. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы на трассе М7 будут проводиться за счет кредитов международных финансовых институтов. "Все основные документы в этой части подписаны, поэтому со следующего года мы начинаем реконструкцию этой важнейшей трассы", - сказал Николай Чернюк.

Также на 2020 год запланирована реконструкция участка автодороги M6 от 57-го км до Хатежино. Остальную часть трассы отремонтируют до конца текущего года. Работы будут выполняться и на тех участках автомагистрали, которые не попали в реконструкцию и были построены ранее по первой категории. Полностью будут сданы в эксплуатацию до конца этого года автодороги М1, М30 и Р80.-0-