Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция участка автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии текущего года. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании по итогам социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблисполкома.

"Дорогу до Слуцка мы сделали. Широкополосным будет и участок трассы до Солигорска. Мы приняли решение начать его реконструкцию в первом полугодии. Думаю, это хорошая новость для жителей района", - сказал Александр Турчин.

Дорога имеет стратегическое значение: неподалеку в Любанском районе продолжается строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.

Реконструкция участка трассы Р23 Минск - Микашевичи до параметров дорог первой категории началась в 2012 году. Участок расширили до четырех полос, улучшили и сделали более безопасным. Трасса получила статус первой категории. В 2017 году реконструкция Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой.-0-