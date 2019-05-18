Реконструкцию первой пионерской плавки металла провели на БМЗ

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию первой пионерской плавки провели в ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" 18 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Восстановление событий 33-летней давности на Белорусском металлургическом заводе приурочено к 35-летию предприятия и Дню пионерской дружбы. "Первая пионерская плавка прошла на БМЗ 18 мая 1986 года. Она стала мероприятием республиканского масштаба, собравшим на заводе сотни ребят из разных уголков страны. Ему предшествовал конкурс по сбору металлолома, победители которого и приняли участие в торжественной церемонии", - рассказали в пресс-службе.
Спустя десятилетия на БМЗ вновь собирались школьники из разных областей Беларуси. Более 200 представителей пионерского движения стали участниками торжественного митинга. Наиболее активные члены БРПО получили уникальную возможность проследить за всем технологическим процессом выплавки стали и пообщаться с представителями редких металлургических профессий. Ребята смогли почувствовать себя настоящими металлургами: они не только примеряли сталеварские суконки и каски, но и сопровождали машины, груженные металлоломом, в сталеплавильный цех №1. Посетили пульт управления дуговой сталеплавильной печью, участок разливки стали. Как уточнили на предприятии, с момента пионерских плавок конца 1980-х годов дети в этом подразделении не бывали.
Кроме того прошла торжественная церемония приема в ряды пионеров новых членов БРПО. -0-
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