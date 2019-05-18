Реконструкцию первой пионерской плавки металла провели на БМЗ

Во время приeма в пионеры

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию первой пионерской плавки провели в ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" 18 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Восстановление событий 33-летней давности на Белорусском металлургическом заводе приурочено к 35-летию предприятия и Дню пионерской дружбы. "Первая пионерская плавка прошла на БМЗ 18 мая 1986 года. Она стала мероприятием республиканского масштаба, собравшим на заводе сотни ребят из разных уголков страны. Ему предшествовал конкурс по сбору металлолома, победители которого и приняли участие в торжественной церемонии", - рассказали в пресс-службе.

Участники пионерской плавки Никита Ткачук (справа) и Вероника Курстак (слева) с участницей первой плавки 1986 года Валентиной Нехай

Спустя десятилетия на БМЗ вновь собирались школьники из разных областей Беларуси. Более 200 представителей пионерского движения стали участниками торжественного митинга. Наиболее активные члены БРПО получили уникальную возможность проследить за всем технологическим процессом выплавки стали и пообщаться с представителями редких металлургических профессий. Ребята смогли почувствовать себя настоящими металлургами: они не только примеряли сталеварские суконки и каски, но и сопровождали машины, груженные металлоломом, в сталеплавильный цех №1. Посетили пульт управления дуговой сталеплавильной печью, участок разливки стали. Как уточнили на предприятии, с момента пионерских плавок конца 1980-х годов дети в этом подразделении не бывали.

Во время приветствия участников пионерской плавки заместитель генерального директора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" по техническому развитию Николай Анелькин

Автомобиль с металлоломом и участники пионерской плавки отправляются в цех

Кроме того прошла торжественная церемония приема в ряды пионеров новых членов БРПО. -0-

Запуск дуговой электропечи производит Маша Шайданова, отец которой работает на БМЗ

Сталевар электросталеплавильного цеха №1 Александр Литвин

Продукция, полученная из металлолома пионерской плавки

Фото Сергея Холодилина