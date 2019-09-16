Реконструкцию пунктов пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" планируется завершить в 2020 году

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию таможенной инфраструктуры в пунктах пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году началась реконструкция пунктов пропуска "Урбаны" на латвийском направлении и "Верхний Теребежов" рядом с украинской границей. По словам Юрия Сенько, в 2020 году их модернизация должна завершиться. "Уже частично сами площадки используются для таможенного оформления, потому что мы ведем строительство, не закрывая пункты пропуска", - добавил он.

Всего в план капитального строительства на 2019 год было включено 11 объектов таможенной инфраструктуры. На выполнение работы планировалось выделить Br25 млн.-0-