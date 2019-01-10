Рекордный джекпот "Спортлото 5 из 36"!

Не успел джекпот в "Спортлото 6 из 49" достигнуть рекордных 3 миллионов рублей, как очередной рекорд побило и другое наше "Спортлото". Джекпот более 415 000 белорусских рублей сейчас разыгрывается в "Спортлото 5 из 36".

Предыдущий рекорд был установлен 23 февраля 2014 года – 363 226 рублей. В тот день двое минчан разделили джекпот между собой! Тамара и Владимир Павлович получили каждый более чем по 181 тысяче рублей.

Текущий джекпот накапливался на протяжение 10 месяцев. Последний на данный момент джекпот "Спортлото 5 из 36" в размере 108 098 рублей был разыгран 7 марта 2018 года. Его обладателем стал Вячеслав Михайлович из города Хойники. Он шел к джекпоту не один год, постоянно выигрывая суммы поменьше. Еще во времена Советского Союза он играл и в "Спортлото", и в "Спортпрогноз" . Уже тогда Вячеслав Михайлович заметил, что удача сопровождает его именно в "Спортлото 5 из 36". Кроме большого выигрыша нашему победителю достался также замечательный спортивный подарок – сертификат на первый билетный пакет II Европейских игр 2019 года, официальным партнером которого является компания "Спорт-пари".

А первый джекпот, составивший 838 деноминированных рублей, был разыгран всего через неделю после запуска игры, в третьем розыгрыше "Спортлото 5 из 36". Его обладателем стала Зинаида Лобанова из Минска. Всего же за 10 лет джекпот был разыгран 40 раз.

"При существующем количестве ставок на тираж, мы ожидаем, что джекпот "Спортлото 5 из 36" будет разыгран в самое ближайшее время", – рассказала начальник отдела маркетинга компании "Спорт-пари" Юлия Романюк.

Всего же за прошедшие недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 891 000 рублей. 240 759 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 193 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил около 154 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 176 890 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – около 122 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

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