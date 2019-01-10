Рекордный джекпот "Спортлото 5 из 36"!

Не успел джекпот в "Спортлото 6 из 49" достигнуть рекордных 3 миллионов рублей, как очередной рекорд побило и другое наше "Спортлото". Джекпот более 415 000 белорусских рублей сейчас разыгрывается в "Спортлото 5 из 36".
Предыдущий рекорд был установлен 23 февраля 2014 года – 363 226 рублей. В тот день двое минчан разделили джекпот между собой! Тамара и Владимир Павлович получили каждый более чем по 181 тысяче рублей.
Текущий джекпот накапливался на протяжение 10 месяцев. Последний на данный момент джекпот
А первый джекпот, составивший 838 деноминированных рублей, был разыгран всего через неделю после запуска игры, в третьем розыгрыше "Спортлото 5 из 36". Его обладателем стала Зинаида Лобанова из Минска. Всего же за 10 лет джекпот был разыгран 40 раз.
"При существующем количестве ставок на тираж, мы ожидаем, что джекпот
Всего же за прошедшие недели победители игр
Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!
Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!
|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
|
|Результаты игры "Спортпрогноз"
|Результаты игры "БЛИЦ"
|Результаты игры "СпортТОТО"
|Результаты игры "Решка"
Играй со своего мобильного:
Играй в интернете!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4718 BYN
|2.476 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1569 BYN
|2.15 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2166 BYN
|3.211 BYN
|3.225 BYN