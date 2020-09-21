Ректор Академии управления при Президенте: у нас особенный вуз и нужно соответствовать его статусу

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте - это особенный вуз, и нужно соответствовать его высокому статусу. Об этом заявил журналистам назначенный сегодня главой государства ректор вуза Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это особенный вуз, он должен соответствовать своему высокому статусу. В академии должны работать настоящие патриоты Беларуси, убежденные государственники. И готовить вуз должен управленцев с глубокой гражданско-патриотической убежденностью, высоким научно-интеллектуальным и духовно-культурным уровнем", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

Вячеслав Данилович

Чтобы достичь поставленных задач, ректор вначале намерен тщательно ознакомиться с учебно-воспитательным процессом в академии и усилить работу с кадрами. "Система патриотического воспитания должна идти с самого раннего возраста - детского сада, школы - и продолжаться постоянно. И в вузах выходить на новый уровень, - отметил он. - Как человек, имеющий 24 года научно-педагогического стажа, могу сказать, что очень многое зависит от преподавателей, тех людей, кто непосредственно работает в аудиториях. Это ключевая составляющая".

"Очень важно, чтобы люди, которые учатся в Академии управления, представляли исторический процесс и к чему могут привести те или иные действия. Чтобы они использовали накопленный нашими предшественниками исторический опыт во благо современному государству, нашей родной Беларуси", - добавил Вячеслав Данилович.-0-