Ректор БГЭУ: организация учебного процесса - лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация учебного процесса - лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом, заявил по итогам пленарного заседания Республиканского педагогического совета ректор БГЭУ Алексей Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Актуализировались многие вопросы, особенно связанные с порядком в учебных заведениях. То есть это порядок в организации учебного процесса, во взаимоотношениях между участниками образовательных отношений. Это прежде всего комфорт, чтобы человек хотел идти в школу, на работу, а потом хотел возвращаться домой. Если не будет порядка, то никакого качества не будет. И конкурентоспособности никакой не будет на рынке труда, и специалистов хороших мы не создадим, какие бы прекрасные учебники и какие бы прекрасные педагоги ни были", - сказал Алексей Егоров.
Ректор подчеркнул: "Организация учебного процесса - это, как я считаю, лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом".-0-
"Актуализировались многие вопросы, особенно связанные с порядком в учебных заведениях. То есть это порядок в организации учебного процесса, во взаимоотношениях между участниками образовательных отношений. Это прежде всего комфорт, чтобы человек хотел идти в школу, на работу, а потом хотел возвращаться домой. Если не будет порядка, то никакого качества не будет. И конкурентоспособности никакой не будет на рынке труда, и специалистов хороших мы не создадим, какие бы прекрасные учебники и какие бы прекрасные педагоги ни были", - сказал Алексей Егоров.
Ректор подчеркнул: "Организация учебного процесса - это, как я считаю, лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом".-0-