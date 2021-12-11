Ректор БГМУ о признании вуза, спасенных жизнях и амбициозных планах - интервью

Организованный в 1921 году медицинский факультет, впоследствии институт, затем университет, прошел большой и славный путь, став ведущим вузом в своей отрасли, кузницей медицинских кадров. У БГМУ уникальная история, в которую вписаны имена преподавателей и ученых, чей творческий, научный и педагогический авторитет способствовал становлению и развитию вуза, превращению его в крупный научный и образовательный центр. Белорусский государственный медицинский университет также стал альма-матер для талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела. О признании вуза на международной арене, тысячах спасенных жизней и амбициозных планах в интервью БЕЛТА рассказал ректор БГМУ доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович.

- 100-летие БГМУ - эпохальное событие не только для университетского, но и для всего медицинского сообщества страны. Как охарактеризуете роль вуза в развитии белорусской медицины?

- Белорусский государственный медицинский университет - ведущее учреждение высшего медицинского образования, которое имеет заслуженный авторитет и признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Сотрудники его кафедр, структурных подразделений вносят значительный вклад в развитие высшего медицинского образования, науки, практического здравоохранения.

В настоящее время в БГМУ восемь факультетов и военно-медицинский институт. Подготовку проходят около 7 тыс. человек, из которых иностранных граждан, представляющих более чем 50 стран, насчитывается свыше 2 тыс. Обучение в университете практико-ориентированное и организовано на 72 кафедрах, 43 из которых клинические, а также в лаборатории практического обучения, оснащенной современным симуляционным оборудованием.

В БГМУ работают более 1,1 тыс. преподавателей, из которых 60% имеют ученые степени и звания докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов.

Профессорско-преподавательский состав наших клинических кафедр в разных учреждениях здравоохранения столицы, включая республиканские научно-практические центры, выполняет большую работу по выездной организационно-методической и лечебно-консультативной помощи организациям здравоохранения Минска и Беларуси в целом. Ежегодно осуществляются около 2 тыс. выездов по городу Минску и до 250-300 по республике. В среднем консультируются до 3,5 тыс. пациентов в столице, около 1 тыс. по стране, проводится много операций тяжелым пациентам.

Надо заметить, что профессорско-преподавательский состав клинических кафедр университета внедряет и широко использует новые технологии в терапии тяжелых патологических состояний, выполняет уникальные медицинские вмешательства. Например, сотрудники кафедр терапевтического профиля выполняют такие лечебно-диагностические манипуляции, как ЭхоКГ, тредмил-тест, стресс-ЭхоКГ, ЧпЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости и почек, щитовидной железы, лечебный и диагностический артроцентез, стернальные, абдоминальные, плевральные пункции, стентирование коронарных артерий, каротидную, висцеральную, периферическую ангиографию, эндокардиальную электрокардиографию, зондирование правых отделов сердца и системы легочной артерии.

Кафедры хирургического профиля оперируют органы брюшной и грудной полости, используют комплексный метод лечения печеночной недостаточности, широко применяют малоинвазивные хирургические вмешательства (лапароскопическое лечение заболеваний желчного пузыря и серозных кист печени, эндоскопические вмешательства на фатеровом соске). Кроме того, применяются современные медицинские технологии для диагностики заболеваний печени, желчных путей, поджелудочной железы и селезенки: КТ, УЗИ, селективная ангиография, рентгеноконтрастные исследования вне- и внутрипеченочных желчных путей, радионуклидные исследования, пункционные методы исследования под контролем УЗИ и лапароскопии и т. д.

Сотрудники кафедры детской хирургии выполняют почти все операции при врожденной и приобретенной хирургической патологии мягких тканей, органов грудной и брюшной полостей у детей. Проводят хирургическую коррекцию врожденных пороков пищеварительного тракта, дыхательной и мочеполовой систем у новорожденных. Достигнут значительный прогресс в хирургическом лечении атрезии пищевода, диафрагмальных грыж, врожденной кишечной непроходимости, врожденной патологии легких, некротического энтероколита. Широко применяются и лапароскопические вмешательства.

Сотрудники кафедры травматологии и ортопедии в совершенстве владеют методами эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, суставов кисти, артроскопической диагностики и малоинвазивной хирургии заболеваний и повреждений суставов, сложными оперативными методиками лечения врожденной детской патологии, повреждений и заболеваний кисти, тяжелых травм опорно-двигательного аппарата. Они участвуют в разработке и внедрении новых методов лечения детей и молодых пациентов с повреждениями и заболеваниями коленного сустава.

В консультационном центре "Профессор" БГМУ специалисты оказывают платные медицинские услуги гражданам Беларуси и иностранцам. Здесь можно получить консультацию врачей высшей и первой категорий - профессорско-преподавательского состава университета - более чем по 20 специальностям.

С 2-3 курса студенты-медики могут работать в учреждениях здравоохранения в качестве младшего и среднего медицинского персонала. Медицинское образование априори не может быть ни дистанционным, ни заочным. Как показывает практика, подобный опыт положительно сказывается на профессиональной подготовке будущих врачей. Яркое доказательство тому хотя бы тот факт, что в 2021 году дипломы с отличием в БГМУ заслужили 70 выпускников. Это рекорд не только в нашем учреждении образования, но и в республике в целом, включая все медуниверситеты.

Наши студенты очень много сделали и делают для помощи практическому здравоохранению в борьбе с COVID-19. Об этом свидетельствуют благодарности, которые постоянно поступают в университет от руководителей клиник, центров гигиены и эпидемиологии, станций скорой медицинской помощи. Администрация БГМУ старается поддерживать и поощрять этих ребят как морально, так и материально.

Это если вкратце говорить о лечебной составляющей деятельности вуза.

Касательно же основного предназначения БГМУ - подготовки медицинских кадров - хочу заметить, что за минувшее столетие университет выпустил более 60 тыс. врачей, которые трудятся во всех уголках планеты. И где бы ни работали наши выпускники, они достойно выполняют врачебный долг, сохраняя благодарность своим учителям. Потому что наша профессия передается от сердца к сердцу, от учителя к ученику, от одного поколения врачей к следующему. И эту связь ничто не сможет нарушить.

- Расскажите о наиболее амбициозных планах по развитию вуза.

- В настоящее время мы осваиваем новые рынки образовательных услуг, развиваем международное сетевое обучение, внедряем международный стандарт медицинского образования по системе USMLE, модернизируем образовательную среду. Также реализуем проекты с Национальной академией наук и Парком высоких технологий в образовательной, научной и медицинской деятельности. Значительное внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы.

В планах - построить новый учебный корпус для симуляционного центра. Это будет своего рода учебная мини-клиника с современным оборудованием (фантомы, медицинские манекены и другая тому подобная аппаратура), с помощью которого обучающиеся будут отрабатывать мануальные навыки. Это позволит ребятам впоследствии без проблем включаться в лечение реальных пациентов.

Появится у нас и новое общежитие на 500 мест, что позволит решить проблему с жильем на время учебы обучающихся Белгосмедуниверситета.

Конечно, мы намерены создать новые учебники, пособия и другую учебную литературу как в печатном, так и электронном виде, подготовленную с учетом веяний времени. В общем, планов громадье.

- Ведущий медицинский университет Беларуси уже восемь лет подряд лидирует в итоговом рейтинге результативности среди научных организаций Министерства здравоохранения. Как удается поддерживать эту планку?

- В университете сформировались 29 научно-педагогических школ по медико-биологическим и клиническим дисциплинам. Кандидатов и докторов наук готовят в аспирантуре и докторантуре по 42 научным специальностям медицинского и биологического профиля. Есть девять советов по защите диссертаций по 20 специальностям медицинской и биологической наук.

Научно-исследовательская часть (НИЧ) - структурное подразделение нашего вуза - организует и координирует научно-техническую и инновационную деятельность. НИЧ создана в 2012 году на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории, история которой началась в 1952 году. В НИЧ входят четыре научных лаборатории, свыше 20 научных групп, иные подразделения. По выполняемым исследованиям, материально-техническому оснащению и кадровому составу наша научно-исследовательская часть сопоставима с отраслевым НИИ.

Ежегодно сотрудники университета выполняют свыше 120 научно-исследовательских работ, в результате в отечественное практическое здравоохранение внедряются новые методы медпомощи, появляются новые знания, используемые в образовательном процессе, при подготовке учебной литературы.

К приоритетам НИЧ относятся фундаментальные и прикладные научные исследования, клиническая апробация их результатов, внедрение инновационных медицинских и фармацевтических технологий, подготовка научных работников высшей квалификации.

Основные направления научной работы соответствуют профилю подготовки на всех факультетах. Охватывается широкий спектр научных проблем клиники внутренних и хирургических болезней, педиатрии, стоматологии, профилактической медицины, охраны среды обитания человека, фармации, военно-медицинского дела.

Высокий статус университета и его структурного подразделения НИЧ подтверждается многолетней работой в качестве головной организации-исполнителя по подпрограммам Государственной программы научных исследований (с 2021 года - "Трансляционная медицина") и Государственной научно-технической программы (с 2021 года - "Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг").

Все эти и многие другие достижения БГМУ - несомненная заслуга нашего профессорско-преподавательского состава, в котором академик, члены-корреспонденты НАН, сотни докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов, врачей высшей квалификационной категории, народный врач (профессор Игорь Карпов), заслуженные врачи, отличники здравоохранения и образования. Вклад, который они вносят в диагностику, лечение и профилактику заболеваний, включая COVID-19, поистине бесценен, ибо это тысячи спасенных жизней пациентов.

- В одном из интервью вы говорили о планах БГМУ аккредитоваться во Всемирной федерации медицинского образования. Как продвигается эта работа? Каковы предварительные итоги работы внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR)? Эксперты работали в БГМУ с 7 по 9 декабря.

- Несколько месяцев назад мы подали документы на аккредитацию. На днях в университет приезжали специалисты, чтобы оценить его потенциал. Будем ждать решения авторитетной организации.

Отмечу, что эта аккредитация предполагает признание диплома нашего учреждения высшего медицинского образования во всем мире. Если раньше выпускники, особенно это актуально для иностранцев, должны были сдавать экзамен у себя на родине для подтверждения квалификации (и тратили на это еще примерно год), то с момента получения Белгосмедуниверситетом аккредитации им этого делать не придется.

Недавно наш вуз успешно прошел аккредитацию и получил признание Медицинского совета Шри-Ланки - Sri Lanka Medical Council (SLMC). Это позволит привлечь значительное количество граждан Шри-Ланки для обучения на медицинском факультете иностранных учащихся по специальности "лечебное дело". И это, безусловно, поспособствует увеличению экспорта образовательных услуг.

- БГМУ среди лидеров в белорусском и даже мировом медицинском образовании. Вуз занимает высокие позиции в мировых рейтингах, наращивает экспортный потенциал. Какие ресурсы еще не задействованы?

- Достижение высоких показателей в международных образовательных рейтингах - одно из направлений стратегического развития университета. Участие в международных рейтинговых системах университетов мира позволяет включаться в международную образовательную среду, согласовывать образовательные и научно-исследовательские процессы с международными правилами и стандартами в образовании. В результате активной работы повысились позиции БГМУ в ряде ведущих международных рейтингов.

У Белорусского государственного медуниверситета достойные показатели в крупнейшем академическом рейтинге вузов мира Ranking Web of Universities (Webometrics Ranking of World Universities), в международной поисковой системе высшего образования и каталоге, анализирующем аккредитованные университеты и колледжи мира, 4 International Colleges & Universities.

По данным Ranking Web of Universities (Webometrics Ranking of World Universities), на декабрь 2020 года среди белорусских вузов БГМУ входит в первую десятку и занимает пятое почетное место, конкурируя только с немедицинскими вузами страны. Среди медуниверситетов Беларуси БГМУ сохраняет лидерство в рейтинге. По последним данным Webometrics, с 2017-го по 2020 год позиция Белгосмедуниверситета в мире улучшилась в два раза - с 7313-го до 3633-го места.

Белорусский государственный медицинский университет получил достойные места и в рейтинге 4 International Colleges & Universities. Здесь, по последним данным (с 2017-го по 2020 год), университет поднялся с 4517-го на 1380-е место. Среди белорусских вузов БГМУ на втором месте из 47 анализируемых в 2020 году.

Университет представлен в Международном рейтинге высших учебных заведений (ARES). БГМУ, по данным рейтинга 2020 года, находится в группе A, что характеризует его как университет с высоким качеством преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. По сведениям Международного рейтинга высших учебных заведений (ARES-2020), БГМУ занимает третье место из 29 анализируемых белорусских вузов и первое среди медицинских вузов Беларуси.

БГМУ - один из шести белорусских университетов, включенных в U-Multirank, который относится к самым глобальным рейтингам университетов и представляет собой уникальную базу данных ведущих университетов мира.

БГМУ также зарегистрирован на сайте Всемирной директории медицинских школ (World Directory of Medical Schools) под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Создан профиль Белорусского государственного медицинского университета в рейтинге QS Top Universities.

Не так давно обновился международный рейтинг университетов и научно-исследовательских учреждений SIR (Scimago Institutions Rankings), публикуемый испанским исследовательским центром SCImago Lab. За 2021 год в данный рейтинг вошли только четыре белорусских университета, в том числе впервые - Белорусский государственный медицинский университет. БГМУ занял 854-е место среди мировых вузов и третье среди белорусских. Важность этого рейтинга в том, что, попадая в него, университет значительно улучшает репутацию на национальном и международном образовательных рынках, становится привлекательнее не только для абитуриентов, но и для работодателей, инвесторов.

Наш университет сотрудничает и обменивается информацией по актуальным вопросам высшего медицинского образования со Всемирной федерацией медицинского образования (WFME), Международной ассоциацией университетов (IAU), Независимым агентством аккредитации и рейтинга (IAAR). По актуальным проблемам здравоохранения - с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) и страновым офисом Европейского регионального бюро ВОЗ. В научной, образовательной и медицинской сферах - с Универсальной научно-образовательной сетью (USERN) и другими международными организациями. Информация о Белорусском государственном медицинском университете размещена во Всемирном каталоге медицинских школ - World Directory of Medical Schools.

Достижение поставленных целей, лидирующие позиции в международных рейтингах, активность на международной арене, высокая оценка признанных мировых университетов и научных организаций служат подтверждением профессионализма БГМУ. Это в свою очередь повышает привлекательность вуза для иностранных абитуриентов.

За последние несколько лет количество иностранных студентов у нас выросло вдвое. Они приезжают учиться из Израиля, Ливана, Индии, Шри-Ланки, Германии, США и многих других государств. Большинство по выпуску достигают значительных высот во врачебной карьере (кстати, наши иностранные выпускники работают почти в 110 государствах мира). Мы рады за них, ведь в их успехах - частица нашего кропотливого труда.

Сознавая важность участия в мировом образовательном и научном процессах, Белорусский государственный медицинский университет устанавливает новые партнерские связи и развивает международное сотрудничество с зарубежными университетами, научно-практическими центрами и международными организациями. К слову, за последний год круг наших деловых партнеров стал шире: в него вошли Арабская академия науки, технологий и морского транспорта, Волгоградский государственный медицинский университет, Международный образовательный альянс "Ассоциация западного и восточного образования".

Я уверен, что у нашего университета впереди большое будущее с новыми успехами и творческими свершениями.

Торжества в Белорусском государственном медицинском университете по случаю его столетия пройдут с 13 по 17 декабря. Подготовлена большая программа, с которой можно ознакомиться на официальном портале учреждения образования. В юбилейную неделю запланирована международная научно-практическая конференция "Современные технологии в медицинском образовании". Тогда же торжественно откроется экспозиция музея истории БГМУ, пройдет выставка производителей фармацевтической продукции, медицинских изделий и услуг. 16 декабря запланировано торжественное собрание.

В течение недели будут чествовать работников и студентов университета за достижения в образовательной, научной, медицинской, международной и общественной деятельности. Также пройдет торжественное чествование заслуженных работников и ветеранов БГМУ.

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